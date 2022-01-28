他送i12給女友！吵架被嫌沒心「都買便宜的」：為什麼不是12pro

▲原PO跟女友吵架時，被嫌沒心，「禮物都挑便宜的買」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶之間送禮，到底是看心意還是看禮物價值？有位網友就在《爆怨公社》表示，自己前年送女友i12，沒想到這卻成了女友每次吵架必提的一件事，「她嫌我沒心，都挑便宜的買」，這讓原PO相當無奈。

原PO一開頭就問道，「想問一下各位，你們送禮物給另一半的時候，不喜歡她會說出來嗎？」並表示自己前年送了女友i12，去年送了Apple Watch7，女友收到禮物的當下都感覺滿開心的，「可是吵架的時候，她卻會嫌我對她根本沒心」，甚至質問原PO「為什麼不送給i12pro？手錶為什麼只買41mm，而不是買45mm？」

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原PO無奈表示，自己不是一個很有錢的人，「但我把我盡量能做到的都做了」，沒想到對方還是嫌他只挑便宜的買，「女友說我都捨不得對她花錢」，原PO簡直要崩潰，「唉...算是抱怨一下我自己吧，怪自己太笨」。

貼文一出，網友們紛紛力挺原PO，「感覺你很有心了～對方沒辦法接受的話，這種不懂得珍惜不要也好」，「你的另一伴真笨，愛抱怨，下次就沒禮物了」，「不會，有這些東西已經很好了，要嫌就自己買，是情侶或是夫妻送東西會感謝不太會批評」，也有網友安慰原PO，「吵架本來就沒好話好嗎？如果吵架都是讚美，這世界就不會爭吵了」。