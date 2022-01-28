5屁孩找情敵談判　搞錯對象還亂嗆！慘遭「在地球棒隊」追殺砸車

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名剛滿18歲的男子被女友甩了，他跟情敵相約28日凌晨談判，還找了4名友人分別開兩台爸媽的車到現場，結果看到街邊有群人在喝茶、酒，誤以為是談判對象就開始嗆聲，對方6人被嗆了個莫名其妙，火大拿出棍棒追上前，5屁孩嚇壞急逃竄，留在原地的2台轎車擋風玻璃被「球棒隊」狠狠打爆。

▲屁孩談判團搞錯談判對象孩亂嗆，最後狼狽逃跑。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，18歲張男不滿感情受挫，剛好現在放寒假了，便揪了4友人（其中一人年僅16歲）組成《屁孩談判團》要找情敵算帳，為了壯大聲勢，他們還在車上放了開山刀及彈簧刀等武器，到了光復街後，卻不分青紅皂白對陌生人嗆聲。

▲球棒隊都是成年人，身材也粗壯。（圖／記者陳雕文翻攝）

被嗆的一方6人是在地的球棒隊，有多項妨害秩序、傷害等前科，而帶頭的是43歲黃男、46歲古男，當時在家門外喝茶喝酒，正感到無聊時，突然被5屁孩言語攻擊，他們怎可能接受這種委屈，馬上操出棍棒開戰。

▲屁孩團帶的武器。（圖／記者陳雕文翻攝）

《屁孩談判團》當中除了有未成年少年還有一個瘦弱的女生，根本不敢應戰，此時的他們早已忘記車上還有刀，只想趕緊回家，立即上車踩油門想逃，《在地球棒隊》則騎車緊追在後。

過沒多久，《屁孩談判團》衝進小巷子，見無路可逃只好棄車，躲在一旁瑟瑟發抖，看著爸媽的車被棒球隊猛砸，擋風玻璃被打爆。附近民眾聽到巨響趕緊報案，警方到場時，只剩驚魂未定的屁孩們，球棒隊早已離去。

海山警方擴大調閱監視器，將黃男、古男等人通知到案，衝突雙方共11人，訊後依聚眾鬥毆及毀損罪嫌移請新北檢偵辦。

▼屁孩開爸媽的車去談判，結果擋風玻璃被打破。（圖／記者陳雕文翻攝）