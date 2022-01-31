最衰幸運兒！他抽中SpaceX火箭座位　卻因「太胖」轉讓名額

▲43歲的希普欽（Kyle hipchen）原本可以搭乘SpaceX太空船升空，卻因為身材太胖而被迫放棄。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克創辦的太空公司SpaceX去年9月完成「乘龍」太空船首次「全平民」載人任務，乘客包含1名億萬富翁和3名普通公民。其實，還有1名「隱藏版乘客」希普欽（Kyle hipchen），他是萬人抽獎活動中的最終幸運得主，但他的體重超出搭乘限制，且當時只剩6個月也來不及減肥，最終只好名額讓給前室友。

根據《紐約郵報》報導，43歲的希普欽是美國達美航空位於佛州子公司Endeavor Air的一名機長，2021年2月他花了600美元（約新台幣1萬6700元）參加公益抽獎，由於報名者大約有7.2萬人，他一直認為自己不可能中獎，後來當他開始收到一系列詢問他身體狀況等細節的電子郵件，他仍認為可能只是「有入圍」。

▲希普欽得知自己體重超標後感到極為失望，還曾想過要減肥。（圖／達志影像／美聯社）

希普欽得知，太空飛行的體重限制為250磅（113公斤），而自己卻重達330磅（150公斤），他失望地回信表示要退出這次抽獎，沒想到，對方竟告訴他，他就是最終的中獎者。希普欽說，「我曾經查過要怎麼樣在6個月內減掉80磅（36公斤），我知道這是有可能辦到的，但不會是用最健康的方法。」

這次的「靈感4」（Inspiration4）載人任務是由38歲科技業億萬富豪、電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）向馬斯克付款買下的，艾薩克曼得知狀況後，允許希普欽挑選一人代替他的名額。最後，希普欽把座位讓給了就讀航空大學時期的室友、42歲工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）。只不過，先前外界只知道森布羅斯基是「拿朋友的票」坐上火箭，希普欽的身分直到最近才曝光。

艾薩克曼本周透過電子郵件表示，希普欽願意把座位讓給森布羅斯基是一種令人難以置信的慷慨行為，雖然他最終沒能在太空軌道上觀賞地球風光，但他後來也和親友一起體驗了一架特殊的零重力飛機。希普欽說，上不了太空真的「太令人悲慟了，我失望到快瘋掉（insanely disappointed），但事實就是如此。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》