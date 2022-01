「火焰鐵道」宛如開往異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

▲芝加哥城市鐵路公司Metra在鐵道上點火,避免結冰影響行車。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國芝加哥近日氣溫驟降到0度以下,當地鐵路公司為了防止軌道結冰,就在軌道上點火,當列車經過火焰鐵道時,就宛如開往異世界的魔幻場景。相關的照片與影音,也引發了全球網友的討論。

綜合外媒報導,因為極端寒冷的天氣再度侵襲芝加哥,芝加哥城市鐵路公司 Metra 在鐵道上點火,確保列車可以在0下的氣溫順利行駛。

Railway tracks can freeze in the cold winter months, preventing the movement of trains in Chicago. To avoid this, small fires are routinely lit along the tracks pic.twitter.com/ya8X4An6qv