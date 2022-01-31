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「火焰鐵道」宛如開往異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

▲▼芝加哥城市鐵路公司Metra在鐵道上點火，避免結冰影響行車。（圖／路透）

▲芝加哥城市鐵路公司Metra在鐵道上點火，避免結冰影響行車。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國芝加哥近日氣溫驟降到0度以下，當地鐵路公司為了防止軌道結冰，就在軌道上點火，當列車經過火焰鐵道時，就宛如開往異世界的魔幻場景。相關的照片與影音，也引發了全球網友的討論。

綜合外媒報導，因為極端寒冷的天氣再度侵襲芝加哥，芝加哥城市鐵路公司 Metra 在鐵道上點火，確保列車可以在0下的氣溫順利行駛。

火焰來自鐵路沿線的瓦斯加熱管線，當氣溫低於0度時，可以防止鐵軌結冰，並且透過熱漲冷縮的原理，使鐵軌的連接度維持得更緊密，確保列車行駛安全以及減少誤點發生。

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