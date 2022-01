「炸彈氣旋」襲美東！5000航班取消、8.8萬戶停電　紐約積雪破紀錄

▲美國東部近日遭「炸彈氣旋」襲擊,各地降下罕見大雪。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國東部近日遭「炸彈氣旋」襲擊,各地降下罕見大雪,包含紐約和波士頓在內,積雪深度創下歷史新高。氣象專家指出,上周末東部各地最高溫幾乎不超過攝氏零度,而暴風雪也吹斷電線,導致麻州8.8萬戶大停電,同時約有5000個航班被迫取消。

根據CNN報導,美國天氣預報中心(WPC)指出,這場冬季風暴在29日升級為「炸彈氣旋」,威力迅速增強,降雪量打破麻州、紐澤西州、紐約州和賓州等多地紀錄,超過1600萬人收到寒冬警報。

國家氣象局指出,東北部各地降雪量恐怕會達到約60公分以上,平均最高溫不會超過攝氏零度,「這場風暴逐漸北移,速度約在每小時10至20英里,瞬間陣風達每小時30英里,東北部大雪仍會持續。」

