「炸彈氣旋」襲美東！5000航班取消、8.8萬戶停電　紐約積雪破紀錄

▲美國東部近日遭「炸彈氣旋」襲擊，各地降下罕見大雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國東部近日遭「炸彈氣旋」襲擊，各地降下罕見大雪，包含紐約和波士頓在內，積雪深度創下歷史新高。氣象專家指出，上周末東部各地最高溫幾乎不超過攝氏零度，而暴風雪也吹斷電線，導致麻州8.8萬戶大停電，同時約有5000個航班被迫取消。

根據CNN報導，美國天氣預報中心（WPC）指出，這場冬季風暴在29日升級為「炸彈氣旋」，威力迅速增強，降雪量打破麻州、紐澤西州、紐約州和賓州等多地紀錄，超過1600萬人收到寒冬警報。

國家氣象局指出，東北部各地降雪量恐怕會達到約60公分以上，平均最高溫不會超過攝氏零度，「這場風暴逐漸北移，速度約在每小時10至20英里，瞬間陣風達每小時30英里，東北部大雪仍會持續。」

Final snowfall reports from the January 28-29, 2022 blizzard. Highest totals by state:

MA-Stoughton 30.9"

NY-Islip 24.7"

RI-Warren 24.6"

CT-Norwick 22"

ME-Veazie 22"

NJ-Bayville 21"

DE- Lewes 14.2"

MD-Ocean Pines 14"

NH-Rye 13.5"

VA-Wallops Island 9.5"

PA-Lower Makefield 9" pic.twitter.com/qIzPHUM4pD — NWS Eastern Region (@NWSEastern) January 30, 2022

報導指出，強烈風暴吹斷了麻州部分地區的電線，導致8.8萬戶大停電，目前已陸續搶修完成，而在寒冬之下，麻州政府也在各城市建立避難所，讓街友能度過嚴冬。據了解，波士頓29日晚間降雪量達23.6英寸（約60公分），紐約曼哈頓積雪深度達7.3英寸（約18公分），創下1904年以來新高。

航班追蹤網站FlightAware.com數據顯示，惡劣天氣打亂了空中交通，周末約有5000個國際與國內航班被取消。羅德島州等幾個州的州長，更是限制了多個主要道路的通行，避免出現意外；麻州則在風暴過去後，加速清理道路積雪，避免交通堵塞。