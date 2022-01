爸媽確診「失嗅覺」沒發現失火！2歲兒大喊好熱　全家7口幸運逃出

▲內森確診後失去嗅覺沒察覺家中起火,幸虧布蘭登喊好熱才救下全家。(圖/翻攝自臉書/Nathan Dahl)



美國德州一對父母確診新冠肺炎後暫時失去嗅覺,結果某日家中客廳失火,偏偏警報器故障未發出聲響,他們也聞不到濃煙的味道,就在千鈞一髮之際,他們年僅2歲大的兒子跑到房間將兩人叫醒,這才讓一家七口逃過一劫。

根據《每日星報》報導,住在德州的內森(Nathan Dahl)和妻子凱拉(Kayla Dahl)雙雙確診新冠肺炎,雖然是只要待在家中休養的輕症,但他們倆仍短暫失去嗅覺。結果某日他們在睡夢中被年僅2歲的兒子布蘭登(Brandon)叫醒,他跑進臥室大喊著,「媽媽好熱!」(Momma, hot!),夫妻倆醒來後發現,濃煙已佈滿整個家,客廳也冒出火光。

