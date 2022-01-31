爸媽確診「失嗅覺」沒發現失火！2歲兒大喊好熱　全家7口幸運逃出

▲內森確診後失去嗅覺沒察覺家中起火，幸虧布蘭登喊好熱才救下全家。（圖／翻攝自臉書／Nathan Dahl）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一對父母確診新冠肺炎後暫時失去嗅覺，結果某日家中客廳失火，偏偏警報器故障未發出聲響，他們也聞不到濃煙的味道，就在千鈞一髮之際，他們年僅2歲大的兒子跑到房間將兩人叫醒，這才讓一家七口逃過一劫。

根據《每日星報》報導，住在德州的內森（Nathan Dahl）和妻子凱拉（Kayla Dahl）雙雙確診新冠肺炎，雖然是只要待在家中休養的輕症，但他們倆仍短暫失去嗅覺。結果某日他們在睡夢中被年僅2歲的兒子布蘭登（Brandon）叫醒，他跑進臥室大喊著，「媽媽好熱！」（Momma, hot!），夫妻倆醒來後發現，濃煙已佈滿整個家，客廳也冒出火光。

"He's our little mini hero."



Earlier in January, an early morning fire quickly destroyed Nathan and Kayla Dahl's Texas home. If it wasn't for their 2-year-old son, they might not be alive today to tell the story of how they survived.



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所幸內森平時是一名義消，所以他立刻照著逃生計畫帶著一家七口逃出門外後報警。內森表示，布蘭登當天晚上睡在客廳，大約在凌晨4時30分跑到臥室將他們叫醒，「當時布蘭登大喊著火火火！我還以為是我要出門工作了。」

根據初步調查顯示，起火點應該是放在客廳的煤氣爐；內森說，他們家才安裝新的煙霧警報器不到一年，沒想到真的發生火災時卻故障，所幸全家人都平安無事逃出，只有布蘭登有幾根頭髮被燒焦，其他人都毫髮無傷，簡直就是奇蹟。