BA.2是隱形變種！身上Omicron特徵全消失　科學家用PCR也難區分

▲BA.2的傳染力更高，也讓人難以辨認是否為Omicron。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在Omicron的亞變種中，BA.1一直被認為是最具傳染性的病毒株，但科學家觀察到，被稱為「Omicron妹妹」的BA.2病例數上升，並可能取代BA.1成為主流病毒株。早期報告顯示，BA.2的傳染力可能比BA.1高1.5倍，且即使動用PCR檢測，這種「隱形變種」也很容易讓科學家把它和Delta搞混，引發科學家高度關注。

據路透社報導，截至1月25日，BA.1引起的病例在全球範圍內佔據了98.8%，不過病毒學家貝德福德（Trevor Bedford）發現，丹麥有82%病例都與BA.2有關，BA.2病例也分別佔據了英美國家新增病例的9%和8%，顯示BA.2病毒株的成長優勢顯著，並可能取代BA.1成為下個主流病毒株。

另外，丹麥日增確診數激增之際，全國BA.1及Delta個案卻呈下降趨勢，因此丹麥衛生官員估計，BA.2的傳染力可能是BA.1的1.5倍。英國衛生安全局（HSA）也指出，BA.2的家庭傳播率為13.4%，比Omicron其他病例高出3個百分點，所幸目前未有證據顯示，BA.2會帶來更嚴重的疾病，新冠疫苗在對抗BA.2時也依然有效。

除了被稱為「Omicron的妹妹」外，BA.2也被人稱為「隱形變種」（Stealth Omicron）。這是因為Omicron原病毒具有一個特別的遺傳特徵，讓科學家在進行PCR測試時，能迅速地分辨患者感染的是Omicron還是Delta，但是BA.2身上卻沒有相關特徵，導致科學家在區分病例時，難以辨別病例是否屬於BA.2。

美國德州病理學家隆恩（Wesley Long）告訴美聯社，「這並不代表PCR無法檢測到BA.2，只是它看起來不像Omicron」，因此科學家十分容易將其病例與Delta搞混。世界衛生組織（WHO）數據顯示，除了BA.1和BA.2外，Omicron發展出的亞變種還有BA.1.1.529和BA.3。

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