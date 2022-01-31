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立人國中推動特色發展　展現自信舞台多元校園

▲▼ 。（圖／立人國中提供）

▲立人國中近年推動學校特色發展，讓學生透過明信片、視訊與國際接軌。（圖／立人國中提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市公立學校立人國中坐落於北區捷運站旁，近年致力推動學校特色發展，結合「吃在北平」、「穿在天津」、「行在文心」、「情在長青」、「水流麻園頭」、「花開風鈴季」等在地主題，發展雙語國際課程，師生表現亮眼。

校長舒富男表示，立人國中善用在地的環境特性發展出多元豐富的國際教育，成為孩子學習的舞台。與日本、韓國、新加坡等國家的學校來訪交流，由學生當接待家庭，並以國樂交流、體育交流、交換在地文化禮物。同時邀請美國聖地牙哥教會開辦籃球美語夏令營，學生於活動及日常生活中，運用所學語言進行互動交流。

舒富男指出，即使在疫情期間，也藉由國際明信片、信件、視訊等不同方式與國際接軌，交流生活體驗，甚至還能以英語單字接龍遊戲出近雙方的情感和語言能力。參與交流中有位稚氣中帶有帥氣的國一學生劉慕威，父親是南非人，即使成績名列前茅，也不乏國外的經驗，但首次與印度的線上交流，也感到收穫滿滿，開心不已。

立人國中表示，在場上總以耀眼的粉紅隊服的籃球隊，成軍短短不到3年，在疫情爆發前可以說是以號稱「粉紅風暴」席捲籃球場，連專門培育知名職業隊選手的企業也前來物色未來可能的明日之星，今年從乙組轉戰甲組，學校也爭取經費斥資千萬打造幾甲級籃球場地，提供學生更好的練習場地。

▲▼ 。（圖／立人國中提供）

▲立人國中以「粉紅風暴」席捲籃球場，今年從乙組轉戰甲組。（圖／立人國中提供）

舒富男透露，球隊中亮點是得分王林均楷，本身是數理資優的孩子，媽媽是阿美族，即使下課花了許多時間練球，但成績依舊保持全校第一，他的哥哥林均昊在去年也以5A的好成績考取明星高中。

舒富男自信地說，學校教出的孩子不會只有死讀書，也不會是四肢發達頭腦簡單，必須是能靜能動，能文能武，多元發展，具有自信，因應未來需求的人才。
 

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