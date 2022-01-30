英國準備東歐增兵「加派戰機軍艦」協防　首相強生將出訪烏克蘭

▲英國首相強生。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯之間的邊境危機持續增溫中，英國首相強生宣布，準備加派軍隊、武器、戰艦、戰機等協防北約，考慮把部署在東歐的軍力增加一倍。另方面，強生計畫數日內出訪烏克蘭，與俄羅斯總統普丁舉行外交熱線會談，盼緩解烏俄邊境緊張局勢。

綜合衛報、BBC報導，英國政府高層官員正在權衡各種施壓俄羅斯的選項，英國國防及外交部長也準備與莫斯科政府官員見面，緩解當前的緊張局勢。首相強生（Boris Johnson）即將出訪東歐，預計在未來數天內致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

強生表示，「英國不會容忍俄羅斯破壞穩定，將永遠與北約盟友站在同一陣線，如果普丁總統選擇一條流血毀滅之路，那將會是歐洲的悲劇」，烏克蘭必須能自由選擇自己的未來，「我已經下令英國武裝部隊準備好在下週進行歐洲各地部署，確保能在海陸空力挺我們的北約盟友。」

英國已在東歐各國部署部分軍力作為訓練任務一環，包括愛沙尼亞約900多名軍事人員、烏克蘭100多人，波蘭則有一支約150人的裝甲部隊。英國多名官員將前往比利時布魯塞爾，與北約敲定最新細節，除了計畫增兵一倍外，提案可能涉及向愛沙尼亞提供防禦性武器，派出戰機、軍艦、軍事專家等，藉此保護北約盟友。英國外交部預計31日針對俄羅斯戰略經濟利益宣布更嚴厲的制裁。

北約（Nato）有30個成員國，包括美國、英國、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等，成員國之間同意在發生武裝侵襲行動時，給予對方援助。不過烏克蘭並非北約成員，俄羅斯希望西方國家給出烏克蘭永遠不會加入北約的承諾。

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