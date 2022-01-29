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住戶佔用人行道10年！小盆栽「養出森林」　Google地圖全記錄

網搜小組／趙蔡州報導

在台灣經常可以看見，民眾拿私人物品，違法佔用人行道。臉書粉絲團「台灣交通老實說」日前就分享一個相當誇張的案例，住戶把家門前的人行道放上盆栽、在行道樹周邊種下各種植物，10年後變成相當茂密的樹林，粉絲團也感嘆「這個不是個案，台灣到處都是通例」，照片一出立刻引發網友熱議。

▲▼住戶佔用人行道10年「草叢變森林」　Google地圖完美存檔。（圖／翻攝自Google地圖）

▲住戶佔用人行道10年「養出森林」，Google地圖全拍下。（圖／翻攝自Google地圖）

臉書粉絲團「台灣交通老實說」29日分享一張照片，拍攝地點位在高雄市三民區一處人行道，可以看見住戶在人行道上進行「綠化工程」，種滿了各式各樣的盆栽植物，旁邊則零星放著幾張椅子、桌子及數張美術畫，只剩下相當狹窄的空間供人通行。

▲▼住戶佔用人行道10年「草叢變森林」　Google地圖完美存檔。（圖／翻攝自Google地圖）

▲Google地圖2009年就拍攝到，現場已經放置了許多盆栽。（圖／翻攝自Google地圖）

台灣交通老實說的小編表示，他們相當好奇養成「人行道森林」要多久，因此查詢了Google地圖，結果發現10年前「森林」就已經開始萌芽，忍不住感嘆「當你以為勸導有用，羞恥心可以讓人自律，但實際上罰單才能修正錯誤行為，勸導代替懲罰完全是自我安慰」、「這個不是個案，台灣到處都是通例」。

照片一出立刻引發網友熱議，有人說「阿嬤不只照顧自己的樹，連行道樹都有照顧」、「每次被檢舉，就會說沒有人走，但就被你們霸佔，誰要走」、「人行道雨林」、「種成這樣真的太狂了，應該要頒發綠色和平獎」、「預防地球暖化，暖市民責無旁貸」、「我還看過種菜的，真的見怪不怪了，悲哀」。

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