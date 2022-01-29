高雄6人確診「27處足跡」曝！遍布家樂福、大潤發…匡列近200學生

▲高雄市府29日召開防疫記者會，公布新增6例本土。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市29日新增6例本土案例，其中3例與港埠群聚相關，另外3例則是宜蘭礁溪長榮酒店群聚案，足跡遍布家樂福、大潤發、屈臣氏、健身房等地，共有27處足跡，分布範圍相當廣泛，由於確診者有幼兒園學生，市府為此感到擔憂，匡列了園內近200名學生、25名教師。

高雄市長陳其邁表示，高雄港群聚案衍生的案件分別為案18,772、18,775以及18,800，其中案18,772為「案18,211（確診鐵工廠鐵工）的職場接觸者」，而案18,800為「案18,307（機電老師傅）的同住家人」，2人都是匡列中陰轉陽。

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至於案18,775，則是「案18,352（工程行員工）的鄰居」，分別住在樓上、樓下，20日曾在停車場有約2分鐘的接觸，研判因此染疫，衛生局也為此擴大匡列，將20位同棟公寓住戶全送防疫旅館，並在周遭設置「小港中天寶殿」採檢站。

▼高雄港埠群聚案事件關係圖。點圖可放大。（圖／高雄市衛生局）



而大寮母子3人曾前往礁溪泡溫泉，回家後到確診當下間隔已有10天，期間3人在社區移動，分別傳染給案18,773（大寮媽媽的聚餐友人）、案18,774（大寮媽媽的聚餐友人）、案18,771（大寮兒子的幼兒園同學）。

▼大寮母子3人（下圖藍色標示）到礁溪泡完溫泉回家，到確診時間隔10天，傳染給3人。（圖／高雄市政府）



陳其邁坦言，較為擔憂的是幼兒園個案，調閱監視器畫面可見，學齡前的孩子較難落實戴口罩、維持衛生習慣等，加上考量活動空間、接觸玩具教具與肢體碰觸等，擔心園內的風險，因此匡列了192名幼兒園學生、25名教師，進行居家隔離。

除了案18,800以外，市府也公布了29日新增案例的公共場所足跡，其中案18,771共有3處、案18,772有1處、案18,773共有8處、案18,774共有9處、案18,775共有6處，共有27處，足跡相當廣泛。

這些確診者足跡遍布家樂福、大潤發、屈臣氏、八方雲集、三媽臭臭鍋、爭鮮回轉壽司、郵局、藥局、飲料大賣場等處。高雄市衛生局呼籲，若民眾足跡曾重疊，務必自我健康監測，若2月10日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、味覺或嗅覺異常等症狀，應戴口罩儘速就醫，不得搭乘交通運輸，並主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露，以及周遭是否有其他人出現類似症狀。

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