恐怖房客狂刺孕婦10多刀！辯「神明叫我殺」　女友一句話揭真相

記者林冠吟／台中報導

劉姓男子和其女友在台中某處承租房屋，不料2020年劉男竟佯稱浴室蓮蓬頭漏水，向該棟大樓的詹姓女物業管理人求助，趁機從後方勒住詹女的脖子後，再持剪刀朝詹女頸胸等部位瘋狂猛刺，直到詹女向劉男哭喊她已懷孕五周，劉男才罷手逃逸。一審，台中地院依殺人未遂罪，判處劉男有期徒刑8年6月，劉男不服上訴二審；台中高等法院審理後，認為劉男上訴無理由，駁回其上訴。

▲劉姓男子向詹姓女務業佯稱，其租屋處水龍頭漏水，卻趁機從後方狠狠勒住詹女，並朝她狂刺。（圖／翻攝自臉書）



2020年9月，劉男以其和女友承租的租屋處廁所蓮蓬頭會漏水為理由，要求房東前往查看，而負責管理房子的物業公司，35歲的詹姓女子也應約到場協助，但詹女到場後發現蓮蓬頭並無漏水情形，準備步出廁所，卻被劉男從後方勒住脖子，一路被劉男拖至客廳，劉男更摀住其口鼻，使她幾乎暈厥。而劉男仍不甘於此，竟再持利剪朝她的頸部、臉部和胸部等多處猛刺，直到詹女向劉男哭喊她「已懷孕5周」，劉男才住手並立即逃逸。

該棟大樓的其他房客聽到詹女的呼救聲，上前查看，才發現滿身是血的詹女，嚇得立即報警求救，所幸詹女被緊急送醫後，經醫護人員全力救治，其和腹中的胎兒均無生命危險。

而事隔一日後，劉男也在女友的陪同下前往沙鹿派出所投案，自述其因為找工作不順，平日以打工維生，疑似因此情緒不穩，而劉男的女友也向警方表示，劉男和詹女素不相識、無冤無仇，不知道劉男為何出此事。本站先前報導《利剪狂刺孕婦10多刀 恐怖房客「每天夢到神明要他殺人》，劉男對詹女痛下殺手的原因，疑似只是因為詹女提醒他要繳房租，因而引爆殺機；劉男到案後也向警方供稱，他每天夢到「神明要他殺人」。

▲詹女事後哭著向劉男求饒，表示「她已懷孕五周」，劉男才罷手。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



判決書也指出，劉男在偵查過程中，向檢警表示，當時劉女在檢查完水龍頭後，他突然「腦海一片空白，浮現殺、殺、殺的念頭，有人跟他說『殺』」，事後他發現手上很多血、聽到詹女跟他說懷孕才驚醒過來。

一審，台中地院依殺人未遂罪，判處劉男有期徒刑8年6月，劉男不服，上訴二審。台中高分院審酌相關證詞與證據後卻發現，劉男的女友向法院表示，2人交往期間劉男不曾因精神狀況就醫，精神狀況相當正常，也沒聽到劉男向她表示「有聽到什麼聲音或有別人叫他殺」的情況，劉男也未因換工作而有心情煩躁的現象，頂多只有小抱怨等語，顯見劉男的精神狀況相當正常。

法官指出，根據劉男的精神鑑定報告顯示，劉男事後雖出現激烈自殘行為，但與其情緒調適能力與衝動性格較為相關，劉男雖曾自述其在犯行前聽到「殺殺殺」的聲音，但其犯後至今未再出現幻聽症狀，何況劉男在犯行前還能找管理員修水龍頭、在電梯前等待管理員，後續更逃離犯案現場，使用APP叫計程車、在抵達目的地後自行要求下車，並換掉身上沾有血汙的衣物2次等，難以認定劉男罹患精神疾病。

至於劉男先前曾到沙鹿派出所自行投案，法官勘驗相關證據後，卻發現劉男的身分是被相關證人透過監視器錄影畫面指認出來，並清楚表示劉男滿身是血的來拿口罩，而員警也早在劉男前來投案時，就已尋得相關證人前來製作筆錄，顯見員警早已鎖定劉男，並懷疑劉男有殺人未遂之犯罪嫌疑，認為劉男與自首要件不符。

法官也表示，劉男和詹女2人並無仇恨怨隙，但劉男卻誘騙詹女進房間後，再趁機無端攻擊詹女，造成詹女受有多重刺傷，顯示其手段甚猛，造成詹女極大恐懼，身心均受創，所殊非難，而詹女事後也向法官請求在法律規範下，給予劉男真正的制裁，衡量劉男犯後坦承犯行，但其至今未能與詹女成立調解，並賠償其所受損害，認為一審判決量刑並無不當，劉男上訴無理由，駁回其上訴，維持原判。