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墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼全身像」盤坐穴中

▲▼ 墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼」雕像盤坐穴中。（圖／翻攝reddit）

▲雕像盤坐穴中。（圖／翻攝reddit）

記者張靖榕／綜合報導

人類文明至今仍有許多難以解釋的古物，墨西哥先前發現一處地下洞穴，裡面竟然存在著一些古老物品，其中包括一尊擁有外星人長相的詭異雕像，還有刻滿圖騰類似飛碟的小圓盤。這個發現在網路上引起討論，網友紛紛議論「天啊...我才不想下去那裡」、「看越多越覺得，現代人是活在許多地底城市之上。」不過也有許多網友認為，這很可能又是另一個假消息。

國外一名網友在reddit上分享一段影片，畫面中人們走下一個周圍像是人體腸道的古老洞穴，明顯還有一道道階梯供人進入，下一幕切換到一座深不見盡頭的地底通道，接著可以看見疑似是參與探險的人，將雕像和一個看似古物的東西帶回家研究。

雕像呈現盤坐姿勢，後腦杓相當凸出，雙眼同樣凸出而且是全黑瞳孔。另一個圓盤則像許多出現在照片、畫作和人們傳說中的飛碟物體，上頭還嵌有許多小柱狀物，可以拆卸。

▼許多人質疑影片真偽，不過也有網友表示單看內容真的很神祕很吸引人。（圖／翻攝reddit）

▲▼ 墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼」雕像盤坐穴中。（圖／翻攝reddit）

▲▼ 墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼」雕像盤坐穴中。（圖／翻攝reddit）

▲▼ 墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼」雕像盤坐穴中。（圖／翻攝reddit）

影片令人毛骨悚然，網友紛紛留言，「那很明顯就是外星人吧」、「亞特蘭提斯、馬雅文明、地底城市...我們真的住在城市之上。」不過由於底片並非一鏡到底，許多網友質疑，「這個影片來源呢？如果沒有的話感覺就是另一個假影片」、「第一、二、三段都是跳接，看起來就很假。」

還有網友表示，第二段和第三段看起來很像電腦遊戲中的片段，尤其第三段的運鏡，「給人一種遊戲設計師在製作第一人稱角色時，為了模擬人類呼吸會出現的畫面飄移的樣子。」

原PO表示，他確實不知道最初發布影片的來源是哪裡，他也是從加密通訊軟體Telegram的相關討論群看到的。部分人則說如果不要去深究影片的真偽的話，內容真的相當吸引人。

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