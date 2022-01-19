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72歲老翁虐殺19女！「剝皮吃肉」灑鹽避腐爛　住處挖出4300塊骨頭

▲▼墨西哥72歲老翁Andrés N殺害多名女性，將遺體肢解、分屍，甚至食用屍塊止餓。（圖／翻攝自Twitter）

▲墨西哥72歲老翁Andrés N殺害多名女性，將遺體肢解、分屍，甚至食用屍塊止餓。（圖／翻攝自Twitter）

記者羅翊宬／綜合報導

墨西哥一名高齡72歲的老翁Andrés N早年從事屠宰業，該國警方在其位於墨西哥州阿蒂札潘（Atizapán de Zaragoza）的住處中，發現19具女性屍體，約4300多塊骨頭，以及女性服裝、身份證等，其中不僅有成年女子、甚至未成年女孩也慘遭毒手。警方表示，老翁20多年來在殺害女性後，會用刀具對屍體進行「特別處理」，並食用屍體肉塊。

根據《Infobae》、《Market Research Telecast》、《Mexico News Daily》等外媒報導，老翁Andrés N於2021年5月18日遭到警方逮捕，他到達警察局拘留所後坦承自己殺害至少15名女性，部分媒體報導則認為Andrés N在過去20年中至少謀殺超過30名婦女，而東窗事發的契機在於一名34歲的婦女蕾納（Reyna González Amador）遭到殺害。

▼其中3名慘遭殺害的30多歲女性，左為蕾納。（圖／翻攝自infobae）

▲▼其中3名慘遭殺害的30多歲女性，左為蕾納。（圖／翻攝自infobae）

▲▼墨西哥州官員在其住處搜查證據。（圖／翻攝自mexiconewsdaily）

▲墨西哥州官員在其住處搜查證據。（圖／翻攝自mexiconewsdaily）

警方調查發現，蕾納似乎與老翁Andrés N是熟識的友誼關係。蕾納的丈夫發現妻子失蹤後，便尋找到Andrés N的住處，豈料他在房內竟然發現妻子蕾納慘遭肢解的遺體、屍塊。

性別犯罪檢察官加西亞（Dilcya García）表示，檢警在Andrés N的住處發現多具遺骸與財物，包括女性的頭顱、頭骨、頭皮、女性衣物、選民身份證、20多件涉嫌謀殺的錄音檔，以及包括砍刀與圓鋸在內的武器。檢警認為，Andrés N用刀襲擊蕾納、並將她加以殺害。

報導指出，Andrés N是當地政治人物Pedro Rodríguez Villegas競選團隊的其中一員，該名政治人物正在競選阿蒂札潘市市長；而Andrés N早年曾在市政屠宰場擔任屠夫多年，因此他熟稔如何使用刀具，將所有被謀殺婦女們的臉部剝皮，用刀具刺進胸部，在被害婦女遺體上抹鹽除去濕氣、避免屍體腐爛，甚至食用婦女遺體來避免飢餓。

Andrés N解釋將被害婦女們剝皮的理由，「因為她們長得非常好看！」

▲▼警方在其住處找到女性被害者們的錢包、身份證等遺物。（圖／翻攝自維基百科）

▲警方在其住處找到女性被害者們的錢包、身份證等遺物。（圖／翻攝自維基百科）

另外，Andrés N還代為保存婦女們的衣物、鞋子、化妝品、錢包等。警方在其住處地下室發現一本筆記本，上面詳細記載犯案細節，同時還有Andrés N在殺死婦女後拍下的照片。

墨西哥警方從去年5月以來便挖遍了Andrés N的整棟房屋，檢方宣布將繼續進行搜索工作，直到房屋牆壁被拆除為止，確認有無其他受害者的遺體或屍塊，同時警方還將4300塊骨頭進行分類，並安排進行DNA分析，確認死者的身份。

Andrés N被關押在一處監獄，近日他首次針對犯罪發表感言，表示自己感到非常後悔，「獄方給了我一本歷史書，讓我可以在監獄消磨時光，反正事情都發生了，儘管我感到很後悔，但已經沒用了！」

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