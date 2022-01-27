UFO降落地球？他曝谷歌地圖「金屬圓盤」畫面：外星人混進來了

▲UFO獵人滑Google Maps時，在南非發現疑似外星人飛船的金屬圓盤。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者林郁婷／綜合報導

外星人真的存在嗎？多年來UFO愛好者不斷尋找外星人存在的證據。國外一名UFO獵人經常用Google Maps看世界，日前他偶然在南非一處空地發現金屬圓盤，模樣和中間凸起的UFO非常相似，認為應是外星人登陸的飛船，「飛船裡的外星人可能已經生活在某個城市了」。

根據《每日星報》報導，UFO獵人沃林（Scott C. Waring）經常在個人網站「UFO Sightings Daily」網站，分享許多和外星人有關的事件，他最近滑Google Maps時，在南非上空看到空地有個金屬圓盤狀的物體，四周都是草叢，類似於「麥田怪圈」的標記，座標位置在25°53'41.03"S 27°48'5.82"E。

沃林表示，金屬圓盤中間有個凸起的尖峰，「從地圖的近距離圖像可以看到，它周圍的一個巨大的圓圈，類似於麥田圈，看起來像一艘試圖隱藏存在的外星飛船的著陸地點，但幾個月後在下一張照片中消失了。」

他猜測，可能是外星人另闢一條路，「在附近的一個城市中，通過引入新技術、治療方法、想法等來操縱人類前進的方向。」一切都需要進一步調查，希望有機會能到現場親眼見證。

網友對此則看法兩極，部分的人認同沃林的看法，「空地裡沒有其他人居住，多出一個建物真的不尋常」，但更多人抱持懷疑，「可能是當地的特殊建築，或是供旅客體驗的野生動物山林小屋」、「我覺得有點像蒙古包」。

也有網友認真推理，「不太可能是外星人，假使他們與人類相似，也需承受大氣壓力，而且地球上還有許多微生物與病毒，其次，這裡的陽光強度應該也與其他星球不同，想要偽裝成人類應該是不太可能」。