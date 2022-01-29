衛生局過年前放人！高科大學生確診匡113師生　隔離7天歡喜回家

▲高科大被匡列113名師生，經過7天隔離之後，現在可以回家過年進行「自主管理」 。（圖／高科大校方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

可以回家過年了！高科大一名學生確診，校方被匡列師生為113人，經過隔離7天之後，二度PCR採檢為陰性，在29日接獲衛生局通報暫時解隔離，可以回家過年，但是還得要居家自主健康管理7天。

高科大這起確診案例，是從21日深夜北部傳回一位學生確診資訊開始，隔日校方立即按高雄市政府衛生局指示，提供自1月初起二週內跟該生的接觸名單，由衛生局決定召回匡列採檢師生，總共113人。22日學校即完成校區全面清消，按照衛生局要求清出隔離宿舍並妥善安置檢疫師生。

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高科大表示所有隔離宿舍內所需物資都於當日緊急採購完成，並調度校內防疫物資給予師生完善保護。在緊急防疫會議上，學校也特別關心年關將近，對於檢疫師生的情緒安撫及生活物資的供應需能到位，並隨時保持與家長的聯繫使其安心。

從22日被通知回校檢疫隔離的師生，拖著大包小包的行李，懷著忐忑不安的心情，回校報到，不知是否會在校內過年，衛生局通知29日零時可以解隔離，在完成隔離檢疫後，部分家長已迫不及待開車到校區內準備接送學生回去，趕得及在年前回家團圓，對家長和學生都是感動，高科大也強調後續師生們還有七天的自主健康管理，學校仍會持續關懷和追蹤，希望疫情之下師生皆能平安健康。