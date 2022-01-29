換新鈔過年竟是偽鈔！他喊冤「被坑了」：6年前客戶給的貨款

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子28日下午到台銀桃園分行兌換新鈔，總計兌換約1萬1千元，行員直覺是偽鈔通知駐衛警到場，確認是偽鈔後通知桃園警分局員警到場處理，廖男堅稱「被坑了」，辯稱這些鈔票是6年前收取客戶鈔票，因覺得很破舊才會拿來銀行換新鈔，沒想到竟是偽鈔。警方偵訊後依使用偽鈔罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲從事批發生意的廖姓男子28日到台銀桃園分行兌換新鈔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲從事批發生意的廖姓男子28日到台銀桃園分行兌換新鈔，行員直覺是偽鈔後通知駐衛警查詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，從事批發生意的54歲的廖姓男子昨天下午3時許到台因桃園分行兌換新鈔，拿出1萬1千餘元舊鈔向行員兌換時，行員當場識破這批鈔票是偽鈔，趕緊通知駐衛警察名偽鈔來源，並通知武陵派出所員警到場處理。

▲桃園市廖姓男子28日到台銀桃園分行兌換新鈔，被行員識破是偽鈔，部分偽鈔連防偽金屬線都沒有。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場詢問時，廖男喊冤「被坑了」，堅稱這批鈔票是6年前從客戶收來的貨款，由於過年將屆，覺得這批舊鈔很舊才拿到銀行兌換，沒想到是偽鈔。他也出示自己隨身包包內還有大批現金，經檢驗後都是真鈔，他沒有必要為這一點錢吃上官司。

桃園警方偵訊後仍依使用偽鈔罪嫌將廖男移送桃園地檢署偵辦，並追查偽鈔來源，以免這批偽鈔淪入市面，讓更多人受害。

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