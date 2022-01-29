見停車格「雙黃線迴轉」！害2機車追撞送醫　衰騎士酒測值0.42

記者沈繼昌／桃園報導

邱姓男子28日中午開車經過大溪區復興路段，見對向路旁有空的停車格立即迴轉，未料對向2輛機車閃避不及接連追撞倒地，造成2騎士分別受傷，警方到場處理時，將2名受傷騎士送醫治療，其中盧姓騎士在醫院治療時滿臉通紅，員警懷疑酒駕，進行酒測時酒測值為每公升0.42已超標，盧辯稱前晚有喝藥酒，警方偵訊後將盧姓男子依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，肇事的邱姓男子則因雙黃線違規迴轉被開單告發。

▲桃園市邱姓男子28日中午開車經過大溪區復興路，違規雙黃線迴轉導致對向2機車閃避不及追撞倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子28日開車違規雙黃線迴轉，導致對向2機車追撞倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，28日中午12時47分許，邱姓男子駕駛自小客車經過復興路，見對向有空的停車格，違規跨越雙黃線迴轉，對向車道另一名邱姓男子騎乘黃牌重型機車見狀減速，卻遭後方騎乘普通機車盧姓男子追撞，2輛機車紛紛倒地，其中騎乘黃牌重機的邱姓男子右大腿與右腳踝擦挫傷，盧姓男子則是臉部與右手擦挫傷，2人都被送往龍潭區的國軍桃園總醫院治療。

▲桃園市邱姓男子28日開車違規雙黃線迴轉，導致2機車追撞倒地，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方隨後趕往醫院為2名騎士實施酒測，盧姓男子酒測值高達每公升0.42毫克已明顯超標，盧姓男子辯稱前一晚有喝藥酒，但經過一晚不知道還有酒意；警方訊後將盧男依公共危險現行犯移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，酒後駕車或是交通違規，均對交通安全造成威脅，民眾切勿心存僥倖，務必遵守交通規則確保自己與用路人安全。

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