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「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

▲▼新冠,檢測,快篩。（圖／路透）

▲ 專家建議，出現典型症狀後應趕緊預約檢測。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國新冠確診數在推動第三劑疫苗接種後開始下降，且Omicron病毒引發的病狀較輕，住院及死亡人數也相對較低，但仍具有高傳染性，使得觀測症狀變得格外重要，才能避免病毒進一步擴散。專家提醒，除了常見的流鼻涕、頭痛等症狀以外，還有二種症狀較不為人知，必須多加留意。

根據英國國家醫療服務系統（NHS），新冠典型症狀為持續咳嗽、發燒、喪失嗅覺/味覺。但英國疫情追蹤程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」科學家表示，Omicron個案通報的症狀更像普通感冒。以下為專家統計最常見的5種症狀：

1. 流鼻涕
2. 頭痛
3. 疲勞（輕度或重度）
4. 打噴嚏
5. 喉嚨痛

不過，還有另外二種較鮮為人知的症狀需要留意，也就是背痛及頭暈。擔任印度科契（Kochi）埃姆麗塔醫院（Amrita Hospital）全科醫學顧問的英國醫師瑪莉（Ann Mary）說明，「背部疼痛雖然在多數病毒性發燒案例中很常見，但與Delta相比，Omicron患者出現背痛案例更多，嗅覺及味覺喪失則較為少見。有一定數量的患者出現腰痛及嚴重肌肉疼痛，加深痛苦。」

此外，頭暈也可能代表已經染疫。NHS說明，Omicron引發的頭暈會令人感覺在旋轉，或是感覺環境在移動的眩暈（vertigo），又或是頭重腳輕（lightheadedness），不論是急性感染期、恢復期都可能發生，也可能是長期新冠後遺症的一部份。

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