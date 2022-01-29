中駐美大使：台灣問題是中美「最大火藥桶」

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國駐美國大使秦剛28日（當地時間）接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪，指出一個中國原則是中美關係的政治基礎，「我要強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。」

據《人民日報》報導，對於即將開幕的北京冬奧，秦剛表示「中國已經準備好了」，中方有信心兌現承諾，為世界呈上一場簡約、安全、精彩的冬奧盛會。

在台灣問題上，秦剛強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，最近台海緊張局勢升級，原因就是台灣當局妄圖借美方支持鼓動謀求「台獨」，而美方意在打「台灣牌」，「我們注意到拜登總統有關美方不支持’台獨’、希望台海保持和平穩定、堅持一個中國政策的表態，但迄今為止還沒有看到美方做出遵守承諾的舉動。」

秦剛指出，中方不承諾放棄使用非和平手段實現統一，是為阻遏「台獨」勢力，而不是針對台灣人民。他特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶，如果台灣當局在美方撐腰下持續推進「台獨」，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突；中國不想和美國發生衝突對抗，美國也不想和中國打仗，所以不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數，「雙方應共同阻遏『台獨』勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。」

關於中美關係，秦剛表示，美國是世界上最重要的國家之一，中美關係是最重要的雙邊關係之一，中美關係只能搞好，不能搞壞，所以我們希望美國好。

但他話鋒一轉，指問題在於，美國能否尊重和接受中國發展，視中國為維護和促進世界和平與繁榮的積極力量；美國是否相信，中國的發展將惠及所有國家，惠及美國人民、提供更多商機及就業機會。