台灣、烏克蘭列2022最危險熱點　學者：國軍強化「打巷戰」可見兩岸緊張

▲吳玉山13日出席由台北論壇基金會舉辦的「2022年美中關係展望—從台灣與烏克蘭談起」講座 。（圖／翻攝自Facebook／財團法人台北論壇基金會Taipei Forum Foundation）

政治中心／台北報導

針對2022國際局勢，中央研究院院士吳玉山13日認為，美中關係呈現「中俄整合、美國整隊」的態勢，美方為防止俄國與中國崛起，分別在東歐及東亞的大陸與海洋交界處建構兩條戰略斷層線，而烏克蘭與台灣正處於這兩處最危險的點上。台北論壇基金會執行長楊永明則說，美中關係今年應該是「對抗鞏固、工作降溫」，國際間越來越多的動盪，將會不斷出現在海權（美國）與陸權（中國）之間的碰撞，而台灣處於美中衝突的熱點上。

台北論壇基金會13日舉辦「2022年美中關係展望—從台灣與烏克蘭談起」講座，邀請吳玉山從對比台灣與烏克蘭面臨的戰略態勢，分析2022年美中關係發展。吳指出，美國為防堵中國與俄羅斯崛起，分別在東亞與東歐建構了兩條「新萬里長城」，這兩條所處的戰略斷層線都是位於海洋強權與大陸強權的碰撞地帶，而台灣與烏克蘭則是這兩個碰撞地帶最危險的地方。

他表示，從國軍不斷強化訓練官兵「打巷戰」一事上來看，兩岸關係已到了相當緊張的地步；不過相較於烏克蘭具有領土縱深長的優勢，台灣並沒有如烏克蘭一般廣袤的領土，所以在處理兩岸關係上應更為謹慎。

吳玉山說，現在就是「中俄在整合，美國在整隊」，因為美國積極拉攏盟友在大西洋上壓制俄羅斯，在太平洋上壓制中國，並尋求將兩條戰線變成一條戰線。這使得俄、中不得不放下彼此之間原有的邊境、文化矛盾，轉而尋求整合東、西方戰線來共同對抗美國。

不過吳也指出，長期來看，如果中國崛起的壓力已大到讓美國無法承受損失，美國也有可能改變對俄羅斯的態度，在烏克蘭問題上不再抵制俄羅斯，緩解美俄關係，以集中力量對抗中國大陸。

在兩岸關係方面，吳玉山說，有些論述以為台灣對中國的貿易順差持續擴大，代表中國很需要台灣，所以不會輕易對台採取強硬行動，但這恐怕是與事實恰恰相反。他舉例，從北京角度來看，「如果台積電是中國的企業，這不是更好嗎？」因此，吳認為台灣許多吸引中國的經濟優勢，反而加強了北京當局統一的決心。

講座主持人楊永明則指出，台灣對美國而言有「三鏈」，分別是「第一島嶼鏈」、「半導體產業鏈」以及「民主價值鏈」。而這三鏈之間彼此又有矛盾，他表示，處於第一島嶼鏈的台灣是戰略衝突的熱點，倘若因為衝突犧牲了台灣的半導體產業或是民主價值，對全球將是嚴重的衝擊。

對於吳玉山提及國軍正強化「打巷戰」訓練，楊永明補充說，美國也在協助國軍實施「城鎮戰」訓練，而城鎮戰發生的前題是經濟、政治的崩解，以及軍事防線遭到突破，敵人已進入到家園時的反制作為，顯見兩岸形勢確實非常嚴峻。

楊永明表示，如果兩岸爆發衝突，美國對台灣如同現在對烏克蘭一樣不願出兵，而是以所謂的「嚴重經濟制裁」對中國施壓，甚或將台灣當作美中談判的籌碼。屆時，中國尚未因經濟制裁而受害，台灣的經濟恐怕早就已經先瓦解了。

楊永明認為，2022年的美中關係將是「對抗鞏固、工作降溫」的態勢。他提出四點作為觀察美中關係發展的指標：第一、美國是否會邀請台灣參加環太平洋演習或其他演習？第二、美中是否會降關稅。以及美中貿易談判是否繼續前行？第三、去年拜習會時提到的「氣候『、「戰略穩定」以及「軍事對話」三個工作組是否會展開？如何展開？第四、印太經濟框架何時會提出？內容為何。

楊永明表示，美中關係是繼續對抗還是因工作互動而降溫？以上四個層面在2022年的上半年就會看到變化。不過他也強調，美國對中國冷戰對抗的架構已經擺開，海權與陸權之爭將難以避免碰撞。台灣處於戰略衝突熱點上，要如何面對這個問題？是選擇繼續對立、政治鬥爭，接受由外部決定自身的命運？還是選擇和解？台灣人民應有所深思。

▼楊永明 。（圖／翻攝自Facebook／財團法人台北論壇基金會Taipei Forum Foundation）