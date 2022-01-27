王毅與布林肯通電話　強調「停止在台灣問題上玩火」

▲美國國務卿布林肯（左），中國外交部長王毅（右）。（組圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部部長王毅今（27）日與美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧，停止在台灣問題上玩火打牌。布林肯則表示，美國的「一個中國政策」沒有改變。

據《央視新聞》報導，王毅今日應約與布林肯通電話。王毅表示，拜登政府對外釋放了與上屆政府不同的積極訊息，但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處，「美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。」

王毅表指出，今年是「上海公報」發表50週年，中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障；疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭不是這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。

他最後強調，當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

據報導，布林肯表示，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧，美國的「一個中國政策」沒有改變，會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

另外，布林肯通報了美方在烏克蘭等問題上的立場。王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到「新明斯克協議」這一原點上，該協議得到聯合國安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行，只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。

王毅呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情，他強調一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。