年假首日！國5、國3車流狀況曝　侯友宜親坐鎮交控中心

▲侯友宜29日上午視察交控中心，了解春節首日交通狀況。（圖／新北市府提供，下同）

記者蘇晏男／新北報導

春節年假首日，新北市長侯友宜上午到新北交控中心視察國道及市轄交通路況。侯友宜指出，由於是9天連假，車流跟人潮基本上平均疏散掉了，所以包括國5、國3、台64線及台65線的一些匝道會口，以及市區道路，交通狀況目前順暢。受到疫情影響，侯友宜也提醒市民避免到人潮擁擠的地方，市府也會對廟宇周遭以及風景區做好人車管控。

侯友宜29日上午視察新北市交控中心。針對連假首日交通狀況，侯友宜指出，通常春節第一天早上是最容易交通擁擠的時段，但目前看起來因連假有9天，車流跟人潮上基本上就平均疏散掉了，所以今天早上看交控中心所掌握的新北市各地的交通狀況，不管是在國5或國3，甚至台64線、台65線的一些匝道相會口再加上市區道路，目前看起來是順暢的。

侯友宜也指，因為這兩天是採買的高峰期，很多的市場、大賣場周遭還是人潮跟車流比較多，市府會啟動相關交通的管控。

另受到疫情影響，侯友宜說，初一到初三間，市府會對廟宇周遭以及風景區做好人車的管控；另外提醒大家，在春節期間避免到人潮擁擠的地方，做好防疫，平安最重要，而市府一定會把防疫守住，也盡力讓交通部壅塞。