過年久坐熬夜暴飲暴食要當心　醫：同姿勢超過1小時伸展10分鐘

▲物理治療師陳奕廷提醒民眾，同樣姿勢如果超過1小時，應起來伸展5-10分鐘。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期即將展開，受到疫情升溫影響，不少民眾取消了原先的旅遊規劃，乾脆在家耍廢、追劇、玩電腦，但是緊盯3C產品除了傷眼，還因為久坐或是姿勢不良反而容易造成肩緊痠痛甚至是腳麻等症狀，門諾醫院物理治療師陳奕廷提醒民眾，同樣姿勢如果超過1小時，應起來伸展5-10分鐘，才不會讓特定的肌肉群緊繃而感到痠痛不適。





長時間維持在同樣的姿勢使用3C產品，不僅眼睛感到疲勞容易引發乾眼症，同時也會造成肩膀跟脖子的負擔，坐久了，反而身體感覺越來越疲勞。物理治療師陳奕廷表示，長達9天的春節連假，原本許多人已規劃外出旅遊，但受到疫情升溫以及天氣的影響紛紛改變計畫，乾脆選擇在家追劇、打電動、玩桌遊，明明應該是放鬆身心的活動，沒想到卻越坐越累甚至出現了肩頸僵硬、痠痛等症狀，其實這都是肌肉過度使用所造成的隱性受傷。建議民眾可以上網，尋找讓肌肉放鬆的影片，每隔一段時間就站起來動一動，或是透過簡單的居家伸展操，拉拉筋也能達到舒緩的效果。

▲久坐越坐越累常會出現肩頸僵硬、痠痛等症狀。



事實上久坐不僅會造成肩頸不適，也會增加糖尿病、心血管疾病及腦血管疾病的發生率，不可輕忽。因此；建議民眾可藉由假期養成運動習慣，不論是走路或是爬山甚至在家搖呼拉圈、跳繩等，從每天30分鐘開始，不僅能夠輕鬆達標，假期結束後，也不至於因為大魚大肉而體重飆升。



值得一提的還有，過年期間受到大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，容易引發各種心血管疾病，醫師除了提醒患糖尿病、高血壓、高血脂的三高病人務必做好保暖工作外，只要出現胸悶、胸痛、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗或是心搏過速、雙腳水腫、呼吸急促等症狀時應盡速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。





此外，急診室主任鄧學儒指出，過年期間最常遇到的急診患者除了上呼吸道感染外就是腸胃炎、胃食道逆流等患者居多，原因多是餐餐大魚大肉，蔬果攝取太少，甚至因為喝了太多的氣泡飲料、酒或是咖啡等刺激胃酸過度分泌，加上許多人通宵熬夜，睡覺前都還可能剛吃完宵夜，使得胃的蠕動失調，造成胃的不舒服就醫。對此營養師則提醒民眾，餐餐八分飽，細嚼慢嚥以及多補充蔬果，尤其睡前2至3小時不要再進食才是春節連假的保健之道。

新冠疫情升溫，醫師也再次呼籲，除了疫苗的接種外，外出時應配戴口罩、勤洗手，保持社交距離，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，進出公共場合落實實聯制，若出現相關症狀請盡速就醫