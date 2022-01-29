打麻將自摸到手軟！「開運5妙招、15大禁忌」曝光：初一千萬別上桌

▲上牌桌前快筆記！（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

過年就是要打麻將！這15大禁忌和5個求財小偏方你知道嗎？《ETtoday新聞雲》先前就曾整理出關於麻將的眉眉角角，如果賭神們想要把把開胡、自摸到手軟，趕快筆記起來，不要踩雷才能好運旺旺來。不過民間習俗僅供參考，也切勿太過迷信。

打牌15大禁忌：

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1.理髮、剪指甲、洗澡過後打牌，財氣會大傷。

2.初一、十五打牌大不敬，傷氣。

3.牌桌上不借錢，會影響財運。

4.千萬不能罵髒話。

5.檢查座位方位，後方不要對著廁所，背後也不要有風吹來，會把財運吹走。

6.不坐沒有靠背的椅子，代表沒有靠山。

7.不看書，書與輸同音，旁人看書也不行。

8.打牌切忌起同情心，不隨便過水，要不然運氣會被過掉。

9.前三家打西風，第四家不能打一筒或西風，會一同（筒）歸西。

10.別人打南風，你別跟著打發財（難發財）；別人打發財你別跟著打南風（發財難）。

11.輸錢的時候趕快去廁所洗手，霉運就會被洗掉。

12.連莊時不要上廁所，會中斷財運，其他三家基於禮貌最好也不要上廁所。

13.看牌的人別亂說話，也不可以摸任何牌桌上人的背。

14.趕時間不賭，因為「財不入急門」，太著急反而無法專心打牌；若精神不佳也最好不要賭。

15.當下家聽牌時，最好不要輕易再碰別人的牌，「上碰下自摸」可是大家一起痛。

▲打麻將「小賭怡情，大賭傷感情」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

求財氣5個小偏方：

1.拜財神，有拜有保庇，打牌前先拜神財，心理層面也會有加分。

2.帶紅，身上帶著紅包、紅紙、穿紅內褲都是求好運妙方。

3.帶糖果，將喜氣的糖果偷偷放在自己的椅子下，可以招財氣。

4.帶法器，有些人會隨身攜帶幸運物，如玉珮、天珠等幸運符。

5.運氣不好時，假如摸進一張中洞，可以故意打出去轉轉運，這對提升後來的「牌氣」蠻有效。