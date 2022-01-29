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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第三名「假網拍」！常見詐騙手法一次看　把握「3C」避免上當

網購,行動購物,血拼（圖／免費圖庫pixabay）

▲民眾網路購物要小心「假網拍」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃巈禾／台北報導

農曆新春，上班族領年終獎金，年輕朋友領壓歲錢，是詐騙集團最想下手的時機。內政部統計110年詐騙案件發生情形，以「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」3種手法最多，民眾把握「3C原則」，遇可疑狀況撥打165反詐騙專線求證，就能避免上當。

內政部表示，「假網拍」排名第三，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡，提醒民眾，如有上網購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，降低受騙風險。

排名第二是「解除分期付款」。內政部指出，主因是部分網站資安防護措施不足，導致民眾個資與交易資料外洩，詐騙集團再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」，民眾接到此類電話時，切記ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能，要提高警覺，勿輕信來電資訊。

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲詐騙集團要求民眾操作ATM「解除分期付款」，是常見詐騙手法。（示意圖／記者劉維榛攝）

「假投資」在常見詐騙手法排名第一，內政部指出，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法，詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以溫情攻勢，慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等不熟悉的投資領域，初期會讓被害人嚐嚐甜頭，以放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

內政部表示，詐騙花招推陳出新，要把握3C原則，calm（冷靜）、check（查證）、call(求助），接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

內政部提醒國人，享受網路交易與手機帶來的便利之餘，應加強自身防詐意識，提高警覺，交易匯款前務必再三確認，勿輕易相信來源不明投資管道，避免受騙上當。

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