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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3種常見詐騙手法！第一名假投資　掌握「3C原則」避免受騙

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲詐騙集團要求民眾操作ATM「解除分期付款」，是常見的詐騙手法。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃巈禾／台北報導

農曆新春，上班族領年終獎金，年輕朋友領壓歲錢，是詐騙集團最想下手的時機。內政部提醒國人，歷經近2年的防疫管制警戒，詐騙手法更是千奇百怪，內政部統計110年詐騙案件發生情形，依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」3種手法最多，民眾遇有可疑狀況，務必撥打165反詐騙專線求證。

內政部表示，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法，詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以溫情攻勢，慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等不熟悉的投資領域，初期會讓被害人嚐嚐甜頭，以放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

內政部指出，排名第二是「解除分期付款」，主因是部分網站資安防護措施不足，導致民眾個資與交易資料外洩，詐騙集團再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」，民眾接到此類電話時，切記ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能，要提高警覺，勿輕信來電資訊。

「假網拍」排名第三。內政部提到，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡，民眾如有上網購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平臺提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，降低受騙風險。

內政部表示，詐騙花招推陳出新，要把握3C原則，calm（冷靜）、check（查證）、call(求助），接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

內政部提醒國人，享受網路交易與手機帶來的便利之餘，應加強自身防詐意識，提高警覺，交易匯款前務必再三確認，勿輕易相信來源不明投資管道，避免受騙上當。

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