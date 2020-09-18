站路邊秒噴600元　他曝「老套騙錢手法」：想掐死自己！苦主狂+1

▲只好當作花錢買教訓了！（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老套的騙錢手法...但我還是被騙了！」一名網友哀號，日前好端端站在路邊，突然一旁的民眾露出誠懇神情，希望能借600元搭車。原PO見對方積極留電話，因此毫不猶豫秒掏錢，怎料事後打電話討錢，卻遲遲沒人接，原來是可惡詐騙集團濫用民眾善心，文章曝光後，釣出一票苦主安慰不孤單。

一名網友在PTT透露，最近因為要動手術，心神一直處於焦慮狀態，怎料還碰到衰神來攪局。原PO緩緩道來，明明是老套的騙錢手法，「但我還是被騙了」，時間回到16日中午，他站在路邊，忽然有陌生人開口想借錢，「說話滿誠懇的，還留了我的聯絡方式...」

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就是這謊騙兩步驟，讓原PO頓時卸下心防，加上希望透過作善事，讓自己手術順利，下秒原PO隨即掏了600元借對方都車錢。崩潰的是，原PO事後撥打對方手機，結果一直沒人接聽，頓時才恍然大悟，根本是騙局一場，「現在回想好想掐死自己，那時候到底為什麼會借他錢呢...我還有醫藥費14萬說嗚嗚。」

文章貼出後，大批網友傳送暖能量，「或許這是上天要給你福報好運的機會喔，把前世的小債還掉，接下來都會很順利的」、「沒事的，該還的還清，手術會順利的」、「你就當他鬼門關，他已經趕回去了，找不到了」、「路上借錢的一律用誠懇關懷的眼神看向他：你需要警察的幫助，來～我帶你去警局喔」。

▲苦主建議，下次再遇到，請對方去找警察！（圖／翻攝PTT）



留言串中也不少苦主討拍，「我被騙過兩次」、「600還好啦，當作小小學費，希望手術順利」、「剛退伍時，我也是在郵局，對方說車被拖吊500元」、「我遇過借公車錢30塊的」、「我被騙過2000」、「被騙600算賺了，直銷隨便都幾萬」、「我在當兵期間被借過3000，現在想想還好是自己沒錢的時候被騙」。