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147秒完全「透視詐騙」！老中青統統看過來　北市警讓你反轉敵暗我明逆境

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記者邱中岳／台北報導

北市警方因近年詐騙頻傳，甚至還分年齡階層，從年輕族群容易遇到援交詐騙，至中年族群容易被投資詐騙吸引，以及銀髮族常常遭假冒檢察官、醫生甚至親友的詐騙集團所吸引，臺北市政府警察局也特別拍攝147秒微電影宣導短片，呼籲民眾千萬不要落入詐騙陷阱。

▲▼北市警局拍攝「透視詐騙」宣導微電影，147秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局拍攝「透視詐騙」宣導微電影，147秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

「透視詐騙」微電影中指出，現在流行的詐騙手法超過十多種，但總結分成「冒名」、「交易」等手法進行，且平時要多與家人聯繫，避免讓詐騙集團有機可乘藉以久未聯繫的家人，博取當事人的信任後藉以騙取金錢。

臺北市政府警察局強調，詐騙是一種犯罪現象，犯罪過程全部都是敵在暗我在明，甚至可以說是建立在一種情境的欺瞞性犯罪行為，且詐騙集團鎖定對象後分工細膩，且運用劇情來刻意取得被害人信任。

▲▼北市警局拍攝「透視詐騙」宣導短片，36秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局分析詐騙集團手法主要分成「交易」以及「冒名」2種行為。（圖／台記者邱中岳翻攝）

臺北市政府警察局將「透視詐騙」的影片po上粉絲團《臺北波麗士FB 》以及《Youtube影音》，讓許多年齡層的朋友能夠一起了解詐騙的手法，且如果發現有遭遇詐騙的情事，也可以透過165反詐騙專線確認是否已經遭詐騙集團鎖定，以免自身荷包受損。

▲▼北市警局拍攝「透視詐騙」宣導微電影，147秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局分析年輕族群容易受到援交詐騙影響造成荷包損失。（圖／台記者邱中岳翻攝）

▲▼北市警局拍攝「透視詐騙」宣導微電影，147秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲臺北市政府警察局指出，希望民眾能夠覺醒，避免再度遭到詐騙集團榨取金錢。（圖／台記者邱中岳翻攝）

▲▼北市警局拍攝「透視詐騙」宣導微電影，147秒介紹不同年齡層恐遇到的詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局分析詐騙行為多達10多種，且依照不同年齡層詐騙手法也不一樣。（圖／記者邱中岳翻攝）

(臺北市政府警察局廣告)

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