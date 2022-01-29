重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

▲桃園弒母斷頭案，梁崇銘被判無期徒刑定讞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟狂刺母親37刀，再將母親頭顱剁斷後從住家12樓丟下社區中庭。法院審理期間，梁男姐姐更以被害人家屬身分出庭，表達「希望弟弟別判死」的意願，而梁男也一度獲判無罪，消息一出引發社會譁然。案經撤銷發回，高院更一審改判無期徒刑；全案再經上訴，最終結果出爐，最高法院將他判處無期徒刑定讞。

這起駭人聽聞的事件發生在2018年10月間，中壢陸光五村社區一棟中庭大門入口處有1顆從高處墜落破裂無法辨識的頭顱，旁邊還有2塊磚塊，警方獲報立刻介入調查，找到大樓12樓的33歲梁姓住戶，但梁男一度拒絕開門，且情緒激動，警方只好找來警消協助破門，沒想到當警方入內後，梁男竟持刀反抗，現場3名警員遭劃傷，最後噴灑辣椒水才將人壓制，並發現屋內血跡四濺，一旁還有一具被斷頭的女性遺體及一把帶血的菜刀。





▲梁嫌37刀殺害母親後，將頭剁下丟下中庭，嚇壞鄰居。（圖／資料照）

經查，梁男因吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他竟拿刀追砍母親，連砍37刀後，還將母親頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭，而梁男事後被依「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理後，一審將他判處無期徒刑，案經上訴，二審法官根據鑑定結果認為，梁男因吸食毒品，案發時已「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依《刑法》19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最終判決梁男無罪，且也未宣告施以監護等保安處分，直接送請桃園市政府衛生局處置，消息一出引發社會譁然。

全案上訴最高法院，而法官火速撤銷無罪判決，發回高院更審。更一審審理時，由於梁男對於案情、鑑定報告均無爭執，對於延長羈押等等程序事項，也均無意見，合議庭法官也認定梁男有罪，最終依照一審認定的刑法19條第2項規定，將他判處無期徒刑。

判決出爐後，檢方再上訴最高法院，法官最終於2021年審結，認為更審判決認定事實、適用法律並無違誤，於是駁回檢方上訴，梁男遭判決無期徒刑。全案定讞。