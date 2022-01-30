快訊／桃園0:30發生3.7極淺層地震！中壢人聽巨響「砰」狂搖驚醒

▲桃園龍潭30日凌晨0:30發生規模3.7小區域有感地震。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市龍潭30日凌晨0點30分發生規模3.7的小區域有感地震，地震深度僅6.9公里，但最大震度有4級在新竹縣關西，其次則是桃園市中壢3級。

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不過，許多中壢網友紛紛留言，「超級大」、「砰一聲才搖」、「嚇死了」、「這是爆炸的衝擊波嗎」、「到底是哪裡爆炸，有聽到一聲巨響」、「真的是砰一聲才開始搖」、「超恐怖」、「超不尋常，不像地震」、「剛在睡覺，嚇了一跳」、「像爆炸一樣，有一股力量⋯」。

還有新竹網友表示，「門框都在震」、「新埔這邊像被爆炸震了一下」、「關西，轟隆隆的」、「新埔很有感」、「超可怕，抖兩下」、「竹東很有感！」、「湖口+1」。

中央氣象局指出，這起小區域有感地震規模3.7，震央位在桃園市政府西南方16.9公里，地震深度6.9公里；各地最大真度分別為新竹縣關西4級、桃園市中壢3級、新竹市2級、桃園市1級、新竹縣竹北1級、苗栗縣竹南1級。

事實上，地震震央鮮少位於桃園，最近一次是發生在今年1月9日，規模3.2，地震深度僅7.9公里，最大震度2級。罕見的是，同年1月23日上午連三震，其中最大的是一起規模3.1的地震，深度僅9.5公里，最大震度4級，落在核能研究所測站。