我在案發現場／啃老逆子殺父111刀　母哭求判死：出獄會血洗老家

▲陳昱安與父親談判時敗後砍殺111刀弒父，中途累了還喝水。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

新北市一名長期在家啃老的28歲男子陳昱安，因為不滿被父親陳永進趕出家門要求自力更生，持菜刀、生魚片刀砍父共111刀，連生魚片刀的刀刃還折斷在心窩處，母親目睹弒父全程；承辦刑警於Podcast節目《我在案發現場》中提到，兇嫌被逮時冷靜到令他覺得可怕，陳昱安還目露兇光講道「我殺我爸我不後悔！」不料被判死刑後他在獄內以50條橡皮筋輕生。

▲承辦員警在Podcast《我在案發現場》透露弒父案驚悚細節。

陳昱安由於父母忙於工作，自幼隔代教養，加上祖父對他極為寵愛，曾開玩笑地對他說「以後我過世財產都是你的」，5歲交還給父母照顧後就相當不受控。他國中畢業就幾乎宅在家中玩電玩遊戲，儘管高中讀機械科但對車床沒有興趣，加上過往曾經輕生傷及手筋，無法做粗重的工作，缺錢就向父母討要，2001年祖父過世後他頻繁向父親陳永進討屬於自己的遺產，但屢屢被拒絕，讓他因此心懷恨意。

▼生魚片刀刀刃折斷在死者胸口，現場僅剩下刀柄。（圖／記者陳豐德翻攝）



此外陳昱安還有精神疾病狀況，但母親在待業過程中他曾多次簽過切結書，答應父母要出外工作，但每次求職都不順遂，幾個禮拜就被迫離職，2010年9月6日父親要求身為長子的他搬出家裡面成為「男子漢」，陳昱安隔天就購買了生魚片刀及菜刀，在公園當了5天街友後，決定持刀返家談判。

13日晚間10點多，陳昱安到了新莊區住家外等待父親出門上保全大夜班，起先見到面還低聲下去希望能返家，遭父親嗆聲「我把你趕出去，還有臉回來？」，他恨意瞬間爆發，持菜刀就朝父親脖子砍去，菜刀被拍落後，轉身再掏出生魚片朝父親胸口猛刺、旋轉刀刃，前後共砍殺111刀致死。

▼案發現場。（圖／記者陳豐德翻攝）



審判時陳昱安雖領有身心障礙手冊，且有輕度精神分裂症，但他自稱行兇時意識清楚，因此遭求處死刑；法官認為陳昱安在前段工作期間精神狀況穩定，沒理由認定犯案時他處在精神分裂症病況惡化之下，加上他犯後還說「後悔不存在我心中」，母親也2度寫信給法官，擔心陳昱安出獄後會血洗老家，還說「自己是個失敗的母親，這個孩子不要了」要求判死，2013高院維持原判決，陳昱安死刑確定。

不料2019年1月台北看守所早點名時，發現陳昱安在牢房內躲在棉被內沒有起身，獄方人員入內確認時發現他已經死亡多時，而且脖子上套滿了50條橡皮筋，推估是趁放風時將綑綁打火機的橡皮筋收集起來，加上橡皮筋在監獄內也不是違禁品，才會發生憾事。

承辦刑警徐子胤在Podcast《我在案發現場》中提到，陳昱安犯案過程累了還數度喝水休息，甚至打電話給警察說「我正在殺我爸爸！」兇案現場陳永進脖子幾乎被砍斷，腹部臟器外露，而母親一度想要下樓制止陳昱安，卻被恐懼逼回現實；後續專案人員在陳昱安房間找到了一本「死亡筆記本」，裡面至少有7頁記載著刀械使用方法及殺人手法，陳昱安還寫下「事情演變至今，我從沒恨過你，換做你也不會……」

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▼警方找到的死亡筆記本。（圖／記者陳豐德翻攝）

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