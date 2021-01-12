目睹男友刺頸殺母淚崩　19歲獨生女竟是主謀「要爸媽死」不然分手

記者陳豐德／綜合報導

高雄大社一名王姓婦人不滿獨生女兒結交男友，與丈夫百般阻擾，不料2019年與女兒在菜市場買菜時，被女兒男友當街持刀刺頸身亡，警方調查是獨生女教唆男友行兇，還威脅「不然我們就分手」，兩人分別判刑15年6月、13年8月定讞；承辦員警在Podcast節目《我在案發現場》中提到，女兒目睹母親在眼前遭刺後瞬間淚崩，相較起被逮後的冷靜情緒，讓警方也不免懷疑女兒根本就是戲精化身，全是演出來的。

▲點擊播放邊看邊聽《我在案發現場》19歲冷血女殺母。

2019年7月，當時19歲的鄭女跟21歲的韓姓男友交往，但管教嚴厲的母親得知後卻再三反對，鄭女與男友碰面機會相當少，小倆口只能靠LINE來傳訊聯繫；被愛情沖昏頭的鄭女問他「能不能改父母」，男友則提議希望閻羅王等「乾爸」、「乾媽」能附身在鄭女父母身上，讓他們重病死亡。

鄭女不斷催促男友「我很希望明天醒來我爸媽就死了」等語，於是倆人計畫在菜市場狙殺王婦，小倆口才能私奔；案發當天鄭女陪同媽媽一起買菜，過程中不斷傳訊回報目前位置，埋伏停車場的男友見機不可失，持刀1刀刺進王婦的左頸部，鄭女見狀隨即尖叫，並蹲下來痛哭。

承辦員警於《我在案發現場》中提到，起先專案小組還以為鄭女是被擄走，直到循線追查到韓男家中時，發現2個人都在房間內，才得知兩個人是情侶身分；且告知母親死訊時，鄭女相當冷靜，與原先在市場尖叫、痛哭的她相比宛若兩人，而員警進一步查看了倆人的對話紀錄後，又發現了更殘忍的真相……

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►我在案發現場

▼韓男去年7月13日設定跟女友訂婚，一年後卻持刀殺死準岳母。（圖／翻攝自韓姓兇嫌臉書）







▼韓男犯案前去買刀。（圖／記者賴君欣翻攝）



▼案發現場婦人鮮血噴灑滿地 。（圖／記者洪靖宜翻攝）