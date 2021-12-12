翁仁賢目睹「生小豬」淪魔…除夕縱火燒死6至親　槍決前嗆輪迴追殺

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

桃園龍潭一名么子翁仁賢自幼認為父母、兄長不公平對待，受到心理創傷後，呈現自閉與自戀人格特質，2016年除夕夜他決定趁圍爐機會殺害全家人，趁隙往飯廳潑灑汽油後點火，造成父母、看護、姪媳以及2名親姪共6人身亡；2019年愚人節當日執行槍決前，他留下遺言：「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」；黃明鎮教誨師於Podcast節目《我在案發現場》談及輔導歷程時說：「翁仁賢小時有被害記憶，讓他自認為是被害者，其實這就是傳統家庭下的悲劇」。

2016年2月7日除夕夜當日，翁家子女回到桃園龍潭三合院祖厝圍爐團聚。三合院右側已經改建為透天厝，一樓大門進去是客廳，沿著狹長走道走到底就是廚房跟飯廳，翁家倆老當晚正在與子孫享用年夜飯，共16人席開兩桌，唯獨么子51歲翁仁賢躲在房間沒下來，三哥翁仁君要兒子去叫小叔一起下來吃年夜飯，但翁仁賢沒回應只好作罷。

年夜飯吃到一半飯廳內卻聞到一股汽油味，大哥、三哥、四哥等人察覺不妙，連忙起身到屋外查看，見停放在三合院正廳廣場的小客車引擎蓋上被倒滿汽油，此時返回屋內的翁仁賢提著汽油朝飯廳內大力一潑，並取出打火機點染報紙丟擲引燃火勢，原先充滿天倫之樂的飯廳內瞬間陷入火海，求救聲與哀號聲交雜婉如煉獄。

在廣場查看汽油味來源的二哥姪子翁茂濬見餐廳起火，連忙衝入火場一樓，恰巧撞見翁仁賢犯案後打算離去，與他發生扭打，翁仁賢掏出預藏的開山刀試圖砍殺，姪子見狀趕緊逃脫才躲過一劫；翁仁賢見計畫完成，連忙騎乘機車逃離這養育他50餘年的翁家。

▼縱火後翁家陷入火海共造成6死5傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



這場除夕惡火合計造成6死5傷，翁家兩老、看護、姪媳及三哥姪子無法及時走避，在餐廳內遭烈焰吞噬，局部肌肉、骨骼碳化，胸、肺臟及腹部腸道被烈焰燒至裸露，造成熱休克當場死亡；三哥姪女則有90%燒燙傷，緊急送醫後仍因急性腎衰竭合併敗血性休克而不治死亡。

警方獲報後隨即組成專案小組，發現翁仁嫌在他房間用噴漆噴下「坑人很爽等我回來」8個大字，並且還有母親去年包給他還沒花完的40萬元大紅包、購買汽油的發票等。專案人員循線調閱監視器，並透過手機基地台位置想要鎖定翁仁嫌下落，發現翁仁嫌的手機定位出現在石門水庫山區，緊急調派能精確定位手機位置的「M化車」到場，確定翁仁嫌就躲藏在一棟民宅之中，大批警力攻堅圍捕只見一對被嚇壞的老夫婦，任憑警方搜遍屋內都找不到嫌犯。

▼警方在翁仁賢房內發現噴下的8個大字。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方透過M化車發現，翁仁嫌的手機訊號每到晚上8點就會消失、早上8點又會開機再次出現，且訊號飄忽不定，大批警力在該處大規模搜索2天仍無下落。不過另一邊監視器調閱有重大進展，發現翁仁嫌犯案後到超商買了雨衣、飲用水及食物後，當晚就騎上北橫公路「巴陵」地區，但位在北橫另一頭宜蘭明池的監視器中沒有出現翁仁嫌身影，專案人員研判他可能就躲藏在山區當中。

專案小組同步從親友得知，翁仁賢是憲兵特勤隊退伍，家人透露他時常參加野外求生遊戲比賽，服役受訓後擁有專業的求生本領。為了怕打草驚蛇，警方假扮成登山客大範圍搜山仍無下落，但在隔日有民眾通報北橫公路上出現一位臉部、手部都被燒傷幾乎毀容的男子，透過民眾拍下的照片向家屬確認衣著確認就是翁仁賢，隨即趕至現場將他壓制待補。

▼熱民民眾拍下翁仁賢的身影傳給警方。（圖／記者陳豐德翻攝）



翁仁賢相當囂張稱要不是被燒傷的地方太痛，心情不好才走上北橫公路散心，「要不然你們一個月都抓不到我」。甚至還說自己就躲在草木中看著警方搜尋，再往前幾步就是他的藏身地。翁仁賢還稱手機在經過水門水庫時順手往橋下一丟，警方研判可能是因為水面反射訊號，才會導致M化車定位飄忽不定。

偵訊時警方告訴翁仁賢他的父母都被燒死了，不料翁仁賢竟冷血回應「他們本來就應該死了！」僅僅對看護無辜牽連被燒死表露出抱歉之意。他還說自己構思許久，從4、5年前過年時就在思考，計畫在最短時間內達到滅門效果，並對有人逃生感到懊悔，他說：「如果當天我沒有先對汽車潑汽油，就不會是現在的情況，這是我最失敗的地方」，殘酷程度讓警方不寒而慄。

▼翁仁賢被捕時臉部及手部都有嚴重燒燙傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



翁仁賢開庭時稱自己最好的朋友就是小雞小鴨，小時的志願是開一間牧場跟農場，在就讀高職時原本要讀畜牧科，卻被家人擅自更改志願成汽修科，因次他對母親相當怨恨。他認為從小就沒感受到父愛、母愛，自己是家中付出最多的人之一卻沒有人看到，「每次跟家人說自己痛苦之處，所有人都說是小事而已，我是想讓他們受傷，讓他們知道家裡面一個既沒吸毒、又沒喝酒的人會做出這種事情，到底他們是怎麼虐待這個人的」。

不過法官認為，翁仁賢所列舉的家人凌虐行徑，都只是人際相處間的衝突摩擦，配合精神鑑定報告，他明顯有缺乏同理心、挫折忍受度低，還會放大自身委屈的傾向；開庭時翁仁賢還說自己刑期應當從死刑起跳，自己想要的是別人不想要的東西，也沒有補償被害人家屬的意願，一、二審因此都判他死刑。

▼翁仁賢曾在家人投資下配種出性格穩定的吉娃娃，但卻未因此翻轉人生。（圖／記者陳豐德翻攝）

更審時翁仁賢還嗆法官「有其他被告說在台灣殺1、2人不會判死刑，但殺了6人，還有殺了父母，不判死台灣會不會大亂？」並且還說如果人可以輪迴幾十次，那我就要殺家人幾十次。最高院參考警大教授做出的有無矯教化可能性鑑定，報告內指出翁仁賢長年處在誤解跟憤怒的循環內，因為窄化的生命經驗，導致活在自己建構的世界當中，並認為自己是犧牲者，若再次回到社會遇到壓力，很容易再次攻擊行為，因此難以司法教化、再社會化，最高院因此判處死刑確定。

2020年4月1日愚人節當天，法務部批准死囚翁仁賢的死刑執行令，這是蔡英文政府在任內執行的第2位死刑犯，面對生命最後一刻，翁仁賢一度抵抗不配合，被拖出囚房吃完最後一餐，他還稱不想打麻醉，想要好好享受死亡的過程，但最終沒讓他如願，留下遺言「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」後，翁仁賢這才伏法身亡，但親屬認為翁仁賢已非家人，因此拒絕領回遺體。

真實犯罪類Podcast《我在案發現場》細述翁仁賢案偵辦及判決經過，在獄中輔導他數次的教誨師黃明鎮細述翁仁賢成長經歷，他曾吐露小學時自己身為么子，父母、兄長將他丟下獨自顧母豬生產，目睹小豬落地、胎衣剝去的過程，見小豬不會動還替牠人工呼吸，此經驗讓翁仁賢有心靈受傷的契機，這個傷痛未被發現、治癒，從此將自己定位為受害者，之後每一點傷痛、不平都不斷累加，才會演變為6死慘劇；此外黃明鎮還提到翁仁賢其實才氣過人，甚至在獄中寫下詩詞「子期何在，紅玉無蹤」形容孤芳自賞的心境……

【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】

►Apple Podcast

►Spotify

►SoundOn

►KKBOX

►Google Podcast



【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】



▼翁仁賢對記者比中指，最終在愚人節當日槍決伏法。（圖／資料照）



▼翁仁賢年少時期。（圖／記者陳豐德翻攝）



【更多待執行死囚故事】

►死囚王鴻偉追愛不成砍女176刀 21年不槍決全靠「撒幣戰術」拖延



►中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女 「怕嬰靈」孕婦倖存