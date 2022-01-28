台東機場快篩站啟用　提高防疫規格為縣民健康把關

▲台東縣長饒慶鈴(右1)視察台東機場快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內疫情升溫，為因應春節期間大量遊客及鄉親返回台東，台東縣政府於1月28日至31日及2月6日重啟台東火車站及機場快篩站，台東縣長饒慶鈴28日上午由衛生局長黃明恩陪同，特別前往航空站視察關心快篩站啟用情形，非常感謝臺東馬偕醫院及醫檢師公會支援人力，還有辛苦的衛生所同仁犧牲假期為民服務，呼籲返鄉鄉親及來台東的遊客可自願進行篩檢，並落實防疫措施及做好自主管理，讓大家健康過好年。

饒慶鈴表示，近日Omicron疫情升溫，本土確診案例不斷攀升，為守護縣民安全，縣府團隊於今日起至除夕31日、以及2月6日收假日前，在台東火車站出口處及機場設置快篩站擴大篩檢，採自願方式為民眾提供服務，服務時間配合班次及人潮高峰開設，敬請鄉親及返鄉遊子多加利用。因春節期間人潮眾多，請民眾務必依序排隊耐心等候，並呼籲鄉親返鄉前務必做好自主衛生管理，也可購買「居家型快篩試劑」自行篩檢。

另外，為讓返鄉鄉親及觀光人潮能享有一個安心好環境的新春假期，台東縣政府也加強各項防疫措施，台東縣防疫消毒大隊已於1月24日至28日在全縣263處景點、人潮聚集場所進行全面性各防疫消毒工作，春節期間並特別安排清消人員犧牲假期環境清消。

▲台東縣長饒慶鈴(左)視察台東機場快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴強調，目前全台疫情嚴峻，防疫絕不能掉以輕心，請大家減少移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手等防疫措施，也請民眾盡速完成疫苗接種，提升群體免疫力。

台東縣衛生局說明，目前台東COVID-19自費檢驗醫院共6家，主要服務無症狀但有工作等需求對象，農曆春節期間每日皆有醫院受理自費檢驗服務；另外，如已出現喉嚨痛、咳嗽、甚至發燒或嗅味覺喪失等疑似症狀，請配戴口罩並攜帶健保卡，直接前往縣內8家指定社區採檢院所急診就醫，勿預約自費檢驗避免延誤就醫，保護自己也保護家人。