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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶打疫苗竟只配8成量給診所　北市府籲減少打殘劑、預約優先

▲▼0729 高中教職人員接種疫苗（花博增豔館）。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，引發國人恐慌開始搶打疫苗。但台北市卻傳出減少疫苗配送量的情況，衛生局在28日上午通知基層診所，只願意給原本預定配送量的8成，讓基層診所大感意外，質疑現在大家都在搶疫苗，若再減少配額，會導致正常預約的民眾打不到，肯定天下大亂。

對此，北市副市長蔡炳坤證實有減少配發的規劃，主要是針對莫德納疫苗，目前中央的1922預約系統第20期正在接種中，「這禮拜原來開的莫德納量能，數量有點短差，將近2萬劑，感謝中這幾天陸續調撥疫苗」，目前疫苗量大制差不多，可以滿足預約的人。

蔡炳坤說，根據以往統計，預約施打接種率約8成左右，另外2成是打在殘劑上，因此現在要稍微控制疫苗，「暫時打在預約者身上，先不要留殘劑」。蔡解釋，過去莫德納開瓶後有6小時打完的時間壓力，但現在中央更改規定，拉長到12到19小時，因此不用一開瓶沒打完就要馬上改成打殘劑。

蔡炳坤強調，目前希望以預約者優先，「請大家緊縮一些，不要一有剩就打殘劑」，上午沒打完，下午可以繼續打，不用開瓶急著打完。這樣的狀況到30日而已，務必要讓預約者都可以接種到疫苗，因此會稍微做一點管控，「下一期不會有這麼吃緊的狀況，就不會這樣去限制，這2、3天大家幫幫忙」。

至於醫院反應疫苗恐不足，蔡炳坤說，先給8成量是這段時間的經驗，如果各診所醫院有不足情況，「隨時反映、隨時會再配送」。

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