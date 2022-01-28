1圖看懂「離島搭機」流程！14天內有症狀需快篩　2狀況可免費退票

▲明日起搭乘離島班機有症狀者需篩檢。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情拉警報，指揮中心今日宣佈，明起搭乘國內線班機至澎湖、金門、馬祖，若搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機，交通部民航局表示，建議14天內有症狀或自願快篩旅客提早90分鐘報到。若因有症狀或篩檢陽性而無法搭機，退票均免收手續費。

民航局表示，松山、臺中、嘉義、臺南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，明天起將由指揮中心提供家用快篩試劑與工作人員防護裝備，協助旅客執行快篩。

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根據指揮中心規劃，前往離島旅客於機場報到時，均應繳交或填寫健康聲明書，民航局與航空公司官網均已提供健康聲明書，旅客可先下載列印並填寫，以縮短快篩與登機作業流程。

▲離島旅客搭機流程。（圖／民航局）

民航局表示，過去14天內無症狀旅客可直接辦理登機，也可自願接受快篩。過去14天內有症狀旅客，如有24小時內快篩或PCR陰性證明，可辦理登機。

無相關證明者，則由機場工作人員提供快篩試劑，於指定場所、在工作人員陪同下自行採檢，採檢結果陰性者始可登機；採檢結果如為陽性，則由工作人員協助辦理退票，並安排就醫採檢。

民航局表示，已經協調各航空公司，對於因為有症狀無法搭機，或篩檢結果呈現陽性而無法搭機旅客，辦理退票均免收退票手續費。

為配合此一機制，建議無症狀旅客請提前60分鐘辦理報到，過去14天內有症狀或自願採檢旅客，請提前90分鐘辦理報到，以免影響行程。