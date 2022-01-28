大學生邀全民「設計」關山　以米袋創作預約小鎮美好未來

▲大學生邀全民「設計」關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

台東關山小鎮曾因擁有全國第一條自行車專用道而蔚為風潮，全長超過12公里的路段規劃親山、近水的自然景觀環境。６位來自台南應用科技大學的大學生帶領社區民眾、遊客等聚眾「設計」關山，以米袋為畫布用畫筆色彩勾勒小鎮的未來，並將成果作品超過百幅發表在自行車道上。



遊客騎乘單車或散步在關山環鎮自行車道被一旁佈置的「畫作」好奇吸引，原來是南應大視覺傳達設計系的大學生針對小鎮執行「你好，歡迎關臨」計劃。除了去年協助地方造節活動「出公工.巡田水」包裝美化絲瓜燈籠外，今年則以關山主要經濟來源「稻米」作為創作來源，用包裝的米袋設計出大家心目中的「關山未來」。



台南應用科技大學同學歐子瑜表示，來到小鎮的期間被這裡的一草一木，因此團隊希望藉由在學校所學的專業與技術，讓關山能多增添點色彩；也期盼用多元色彩「吸睛」的效果讓更多人注視關山，在遊玩時除了可以看見關山更能愛上關山。



​ 這次邀請包括關山國中、在地居民和遊客一起來參與預約關山的未來，在米袋上創意發想描繪關山未來的想像；同學有的想要動物園、台北101、火車停靠等等，米袋藝術創作在車道三個路段進行展示至3月1日止，歡迎新年期間返鄉或前來關山遊玩的民眾，都能來一睹「關山未來」。此外，南應大設計團隊日後也會將部分作品設計成文創商品結合當地物產進行義賣，多管道讓更多人發現關山小鎮的美好。