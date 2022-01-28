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快訊／高雄+7！港埠4人居隔陰轉陽　一家4口住礁溪長榮3染疫

▲▼0127高雄防疫記者會,陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄市長陳其邁公布最新疫調情形，28日新增的4名個案中，均為一採陰性，在居隔期間由陰轉陽的個案。（圖／翻攝自臉書）

記者吳奕靖、賴文萱、林冠吟／高雄報導

指揮中心28日宣布台灣新增27例本土病例，其中高雄本土病例新增7人，其中高港群聚再增4例，目前已累計77人確診，不過28日新增的4例確診中，4人均為一採陰，在居隔期間由陰轉陽的個案，對此高雄市長陳其邁也表示目前已無社區傳播感染風險，不過另外新增的3例中，為宜蘭礁溪長榮飯店群聚案，新增3名確診者，3人均為同住家人，後續也會進行匡列隔離，整家人中2個小孩均染疫，僅剩爸爸沒確診。

衛生局簡任技正潘昭穎也對此表示，根據疫調掌握，礁溪長榮新增的這三個個案，根據疫調顯示，1月15日到18日，一家4口開車到宜蘭旅遊，目前僅剩父親沒有確診，當時歷經4天旅遊之後回到高雄，率先發病的案18703其在20日就已出現症狀，就醫後研判為上呼吸道感染，卻未做進一步處置，其23日和幾位友人在家裡聚餐吃飯，後續其中一人返回台南後發病，而案18703則直到27日後才確診。

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而該名個案的2名小孩，分別為5歲和10歲為案18749和18460，後續也均出現症狀，採檢後確診。

潘昭穎指出，衛生局也會密切掌握同住家人狀態，其相關足跡、就學等也會再進行全面匡列，目前該傳播鏈高雄市政府也會積極處理，因為發病到現在有7天期間，相關場域都可能受影響。

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