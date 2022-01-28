立院臨時會最後一天　柯建銘遭轟「獨裁」反譏國民黨：EQ和IQ退化

▲柯建銘發言引發國民黨立委不滿群起包圍抗議。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是立法院臨時會最後一天，院會上午繼續審議今年度中央政府總預算案，針對保留條文上演表決大戰。不過，在表決前卻發生小插曲，國民黨立委賴士葆發言時狂酸民進黨立法院黨團總召柯建銘「立法院的威權」，而柯也不甘示弱回嗆國民黨「EQ（情商）和IQ（智商）退化」、為了鷹派而鷹派，引發國民黨立委不滿群起包圍發言台，立法院長游錫堃只好緩頰安撫說：「好啦，讓會議能夠順利進行，順利的話我們中午就能夠結束。」

賴士葆今天上午在院會表決保留條文前發言表示，這次審查總預算過程中，游錫堃展現胸襟包容在野聲音，他要給予肯定，但反觀柯建銘卻是「講一句罵三句」，使議程一再延宕，這次協商過程也是柯話講最多、常常恐嚇在野黨立委，非常不足取；並質疑為何柯可以跳脫委員會中心主義，把原本朝野立委、行政部門都同意的刪除、凍結案否決，「立法院的威權就是以柯建銘為代表啦！」

柯建銘代表民進黨團發言時則反唇相譏說，政治人物要有理想性、使命感和歷史感，對於賴士葆發言，請大家看立法院議事紀錄就好，他不予評論，民進黨團從上月底開始籌備臨時會，整整1個月中，朝野有爭辯、吵架、溝通，「我對國民黨有兩個看法，第一個國民黨的EQ（情商）和IQ（智商）有點退化，第二個國民黨為了鷹派而鷹派，走上極端化」。

柯建銘表示，他在臉書呼籲國民黨不要杯葛總預算，這是「捧場」，否則難道國民黨要護航總預算案嗎？他還提到前總統李登輝是民主先生，但國民黨立委卻因此集體退席，這個場景很奇怪，因為這次臨時會最重要的議題是轉型正義，上周總統蔡英文去參加「蔣經國總統圖書館開幕典禮」，當天其實自己也被要求參加，但是因為臨時會在處理修憲，所以他沒有參加。

未料，柯建銘的「嗆聲」發言卻引發國民黨立委不滿，群起走向發言台向柯建銘大聲抗議表達不滿，游錫堃只好緩頰不斷說，「謝謝啦，請大家回座，今天臨時會最後一天，好啦，讓會議能夠順利進行，時間到了啦。我們希望讓議程能夠順利。順利的話我們中午就能夠結束，謝謝大家。」