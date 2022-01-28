快訊／韓國瑜曝宴請藍營天王理由　「絕對沒要拉下朱立倫」

▲韓國瑜昨宴請朱立倫、趙少康、江啟臣。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜昨透過臉書曝光與國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康餐敘合照，引起外界討論與關注。針對餐會目的，韓國瑜今（28日）表示，是希望向藍軍基層展現團結的感覺，並闢謠自己絕對沒有要拉下朱立倫。韓國瑜也以「賣螃蟹不加蓋」為例，指涉國民黨有「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」的文化，並強調自己「絕不當螃蟹」。

韓國瑜28日早上接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪時表示，他認為美國、日本、北京都不喜歡國民黨，民進黨在打國民黨，但更不可思議的是，國民黨自己打自己；接著，談到昨晚為什麼要請朱立倫、趙少康及江啟臣吃飯，是因為總是要有團結的感覺，否則對基層藍軍太不公平了，上面怎麼可以採「別人成功就是我失敗」的心態。

韓國瑜舉例，年輕的時候到新莊，看到賣螃蟹的老闆從不蓋蓋子，為什麼？因為螃蟹會抓另一隻下來，如果今天國民黨文化是這樣，「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」，這個黨永遠沒救了。

黃暐瀚聽到此舉例後進一步解釋，這意思是指，老闆賣螃蟹的簍子不加蓋，這樣螃蟹不就會跑掉？但不會，因為一隻要爬出來的時候，下面的螃蟹就會把牠抓下來。

韓國瑜強調，國民黨絕對不能這樣子，只要誰當主席，別人就希望對方趕快摔跤，袖手旁觀，甚至希望你會整個垮掉，這怎麼行？所以昨天請這些代表性、最重要的人聚在一起，藍軍基層士氣總會覺得，這個黨有出息吧。

黃暐瀚接著說，朱立倫1/9沒出來開記者會的時候，自己也有批評，但從未要求朱立倫下台，只覺得要承擔責任；但那幾天出現很多「朱下韓上」、「朱下張（孫文學校總校長張亞中）上」，那時候就有人說，韓國瑜沒表態，就是要把朱立倫拉下來，你沒有要朱下來吧？

韓國瑜表示，從未講過這些話，也覺得朱立倫當黨主席很辛苦，希望他把黨帶得很成功。昨天吃飯是給朱立倫打氣加油，也是肯定江啟臣在補選期間也很辛苦，趙少康是戰鬥藍「盟主」，在藍軍發言引人注意，大家聚一下，也要讓大家看看藍軍團結的感覺是存在的，也闢除很多謠言。

黃暐瀚追問，有些餐會不會讓大家知道，你這場餐會就是要大家看到團結，對不對？也是希望大家看到你願意跟朱立倫在一起，鼓勵他的？韓點頭表示「是」，強調自己沒有要拉下朱立倫，「絕不當螃蟹的」。