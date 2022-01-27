春節連假首日交通預測出爐　國道南向車多！國5恐塞8小時

▲2022春節連續假期疏運將於本週六29日登場。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

2022春節連續假期疏運將於本週六29日登場，交通部高公局表示，春節連假期間預估將有大量旅遊車潮，高公局也先預估國道易塞路段和車潮，提供用路人參考，建議避開國道壅塞路段和時段上路。

高公局預估，本週六春節疏運第一天，預計國道5號南向南港系統至頭城路段上午8時就會湧現車潮，預計將壅塞至下午16時；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西，則是預計上午8時左右至中午12時較易壅塞。

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中部國道方面，國1南向彰化系統至埔鹽系統，預計上午8時也會開始湧現車潮，至下午13時車流量較大；國3南向快官至霧峰系統則是上午9時至12時車多。

高公局也指出，預估春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，建請民眾多搭乘公共運輸，或多利用台9、61、63等長途替代道路，短途部分，則盡量利用省縣道不要上國道，如要使用國道，則建議提前規劃行程避開尖峰路段及時段。

明天起春節車潮陸續湧現，另依據觀光局訂房率資料，春節連假期間以初二、初三訂房率較高，且宜花東訂房率接近8成，預估將有大量旅遊車潮。

高公局也提醒民眾，明天北部及中部將有局部短暫雨，請小心駕駛，並留意行駛國道如遇白天大雨及夜間均應開啟頭燈，若未遵守，可依照「道路交通管理處罰條例」規定，白天如遇大雨等視線不良時，未開頭燈可處1200至3600元罰鍰，夜間未開頭燈可處3000至6000元罰鍰。