「黃金花海」在林後四林平地森林園區　屏東盛大登場

▲林後四林平地油菜花園，美不勝收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

大片金黃油菜花田在屏東盛大登場！屏東林管處林後四林平地森林園區目前已出現一大片黃澄澄的花海，怎麼看怎麼美。春節期間還有排灣族古謠、搗小米芋頭、編織麻繩手提袋以及愛森市集等活動。

屏東林管處說，林後四林平地森林園區是一座擁有大武山系、二峰圳、平地造林及田園等多元化的自然人文景觀生態園區。園區內土壤改良試驗區因土壤欠缺肥力，歷經數年的地力培養，今年第一次試種具綠肥且可食用的油菜花。

油菜花喜歡涼爽的氣候條件，在酷熱的屏東栽培較不易。因此從整地、鬆土、施肥、撒播，甚至水分如何灌溉等繁複的農作技術及經驗，經農委會種苗改良繁殖場屏東種苗研究中心陳學文副研究員的指導，期間不斷嚐試並調整，於春節前夕，黃金閃閃發亮般的花海，終於綻放盛開了，美麗的紋白蝶和蜜蜂也成群的在花海中漫舞，為冬天的園區增添許多美麗色彩及自然景緻，園區的生物多樣性更豐富，這就是大自然的魅力。

春節來林後走春除賞花外，還有排灣族古謠、搗小米芋頭、編織麻繩手提袋以及愛森市集等限定活動及大自然景點，絶對讓大小朋友玩得盡興、身心靈也能充份的放鬆療癒。

放鬆身心的絶佳景點如彩繪鐵塔、頗具文化歷史旳復刻二峰圳、無患子林的龍貓隧道及生態池草原等。提醒民眾配合衛服部疾管署，戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間應佩戴口罩。

另提醒有帶寵物的愛動物朋友，請記得幫牠們繫上繩帶喔！疼惜自己的寵物也保護來園區的大小朋友喔！如忘了帶繋繩，園區也提供出借的貼心服務。園區相關活動及交通資訊，請至林務局屏東林區管理處（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw）及林後四林平地森林園區（https://www.facebook.com/linhousihlin）粉絲專頁查詢。