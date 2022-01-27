高雄加強防搶防竊掃黑　宣示維護治安讓市民過好年

▲▼高雄市警察局秉持「没有最好、只有更好」的信念，維護治安讓市民過好年。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

農曆春節將屆，為讓市民安心過好年，警察局除加強金融機構、財物匯集處所安全維護，並就掃黑、防竊、防搶、防詐及緝賭等治安重點工作，加強宣導及查緝，以保障市民新年期間財產安全，確保年節期間治安平穩，市民可以安心過好年。

高雄市警察局落實「快速打擊」、「迅速逮捕」、「首謀者建請羈押」等積極作為下，統計去年街暴妨害秩序案件共152件，較前年的278件，減少了126件！而去年與前年之全般刑案、暴力、竊盜犯罪、槍擊案件等治安數據，全般刑案去年發生24662件，比前年減少1503件，破獲率較109年提高1.3%；暴力犯罪去年發生50件，也比前年減少26件，減少近35%，所有發生案件均全數偵破。

至於竊盜犯罪部分，去年發生3730件，比前年減少328件，破獲率提高0.3%；槍擊案件去年發生6件，與前年比較減少7件，減少5成，且發生數在六都中位居次低（六都第2低），並所有槍擊案均全數偵破。而治安的好壞取決於居住在高市的在地市民最真實的感受，民調結果，110年上半年本市治安滿意度較上期(109年下半年)增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！

警方強調，期許在新的一年，警察局秉持「没有最好、只有更好」的信念，全體同仁將「繼續拚、繼續衝、繼續做」，結合高雄及橋頭地方檢察署，針對街頭暴力採取強勢執法，防制街頭暴力發生；持續檢肅黑道幫派、打擊不良組合；落實查緝毒品犯罪、檢肅非法槍械、加強宣導及防制詐欺犯罪。