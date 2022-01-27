過年南警取締酒駕不打烊！　10年內酒駕累犯轉介酒癮戒治

▲台南市警方1月28日及2月5日、6日共3日執行「全市同步取締酒駕車」專案，呼籲市民不要心存僥倖酒後上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節期間餐敘宴會飲酒機會增加，台南市警方過年前後加強取締酒駕，1月28日及2月5日、6日共3日執行「全市同步取締酒駕車」專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所周邊沿線，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件，呼籲市民不要心存僥倖酒後上路。

立法院於1月24日三讀通過酒駕處罰條文，10年內第2次酒精濃度超過規定標準，得公布酒駕累犯姓名、照片；台南警方統計近10年酒駕2次以上累犯共11490人，佔台南警方近10年內取締酒駕違規人數22.5％；其中在台南市10年內酒駕14次1人、13次1人、11次1人、10次6人，10年內酒駕2次也有7998人，顯見有許多民眾仍存有僥倖心態上路，警方也將遵照市長黃偉哲指示，運用市府各局處力量，齊力防制酒駕，將多次酒駕累犯轉介衛生局酒癮戒治。

為強力打擊酒駕，春節期間台南警方全天候高強度執法，展現警方打擊酒駕及重大治安事件之執法作為，並呼籲民眾如有飲酒必要，酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。台南市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

此外，台南地檢署自1月1日至26 日，累計駁回易科罰金聲請發監執行之酒駕判刑確定案件共32件。該32案被告均有酒醉駕車前例，足認若准予易科罰金顯難收矯正之效且「難以維持法秩序」，為貫徹維護 民眾公共安全，南檢已全數發監執行矯正。年節將近，台南地檢署呼籲民眾切莫酒後駕車，保障用路人安全，闔家平安團圓。