酒駕令人忍無可忍　南檢1月裁定駁回易科罰金發監32件

▲台南地檢署自2022年 1 月 1 日至26 日 ，累計駁回易科罰金聲請發監執行之酒駕判刑確定案件共32件 。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署署嚴格審查酒駕易科罰金案件，1月1日至26日計駁回易科罰金聲請發監執行32件，該32案被告均有酒醉駕車前例，檢察官認若准予易科罰金顯難收矯正之效且難以維持法秩序，為貫徹維護 民眾公共安全 ，南檢已全數發監執行矯正。

台南地檢署指出，酒醉駕車危害民眾用路安全，久為國人深惡痛絕 ，立法院已於2022年1月24日三讀通過刑法第 185 條之 3 修正案，將 酒（毒）駕刑責提高至有期徒刑 3 年， 得併科至新台幣 30 萬元罰金。

台南地檢署歷年來均秉持嚴正執法立場，除該類案件偵查終結前皆會審視其前科紀錄，對於多次再犯者，均向法院提起公訴請求從重量刑，酒駕經法院判刑確定屬得易科罰金之案件，若經審酌有刑法第 41 條第1 項但書「 難收矯正之效或難以維持法秩序」情形者，將駁回易科罰金聲請，儘速發監執行，杜絕違法者僥倖心態。

台南地檢署自2022年 1 月 1 日至26 日 ，累計駁回易科罰金聲請發監執行之酒駕判刑確定案件共32件 。該32案被告均有酒醉駕車前例，足認若准予易科罰金顯難收矯正之效且「難以維持法秩序」，為貫徹維護 民眾公共安全 ，南檢已全數發監執行矯正。年節將近，台南地檢署呼籲民眾切莫酒後駕車，保障用路人安全，闔家平安團圓。