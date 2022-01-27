到底有多醉！男衝路旁翻車人飛摔地上還在打呼　酒測值1.42破表

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市雷姓男子26日凌晨駕車行經春日路與民光東路口處時，突然失控高速衝入路旁收費停車場後方草地後翻覆，巨大聲響嚇壞居民查看，發現雷男上半身掛在車外下半身還在車內，但疑似昏迷，桃園警方據報到場，發現雷男混身酒味濃厚，叫醒後辯稱打瞌睡才失控翻覆，警方對其酒測後，酒測值高達每公升1.42毫克，幾乎已達爛醉程度，偵訊後依公共危險罪移送檢方偵辦。

▲桃園市雷姓男子26日凌晨3時許駕車高速衝入路旁收費停車場後方草地翻覆，員警趕往查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市雷姓男子26日凌晨3時許駕車高速衝入路旁收費停車場後方草地翻覆，上半身在車外，下半身則卡在車內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，26日凌晨3時30分許，青溪派出所接獲報案指稱．春日路、民光東路口有轎車失控衝入路旁草地翻覆，車輛幾乎全毀。員警據報到場處理，發現沒有駕駛，結果在車身另一側聽見有打呼聲，查看是24歲的雷姓男子，上半身在車外，下半身還卡在車內，出車禍居然還能睡著。

▲桃園市雷姓男子26日凌晨3時許駕車高速衝入路旁收費停車場後方草地翻覆，車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警將雷男喚醒，雷男辯稱，因打瞌睡衝撞人行道後翻覆到草地，之後就睡著了等語，檢方初步檢視，雷男身上有多處外傷，消防具救護人員先送醫院治療，目前狀況穩定並無生命危險，經醫護人員抽血檢測，換算酒測值竟高達1.42MG/L，全案依不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，年終時節民眾參加尾牙宴會，酒後請搭乘大眾交通工具或指定代駕，切勿駕駛汽機車等動力車輛，以免危害自身與他人安全，立法院已於今年1月24日三讀通過，加重酒後駕車相關罰則，警方將持續加強酒後駕車取締，凡經查獲必定嚴究法辦，切勿以身試法。

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