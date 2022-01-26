去年1至11月290人因酒駕死亡　機車、高齡自撞死亡人數均升

▲交通部統計，去年1至11月因酒駕死亡人數更高達290人。（圖／國道警方提供）

記者許維寧／台北報導

交通部今天（1/26）公布去年1至11月道路交通事故統計分析，總計發生32萬1148起事故，造成2704人死亡，受傷人數更高達42萬。若分析去年1至11月死亡事件，僅有15至17歲無照駕駛死亡人數降低，其他如機車自撞、高齡機車自撞、酒駕、自小客車事故等死亡數均上升，其中因酒駕死亡人數更高達290人。

交通部今天召開記者會，公布去年1至11月道路交通事故統計。道安會執行秘書吳木富指出，去年1至11月間交通事故死亡人數為2704人，縣市30日內死亡人數則以高雄市296人為最多，其次則為台南市270人以及台中市265人；但若以單月11月30日死亡人數來看，死亡人數較高前五名則為高雄、桃園、新北與台中。

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吳木富也指出，11月個縣市30日死亡人數若和前年同期比較，增幅較高的縣市第一名為宜蘭，再者為桃園、台北以及新竹市；相較前年同期改善者則有台南、台東、雲林和嘉義市。去年30日內死亡人數總體而言也相較前年同期增加10人，增幅為0.4%。

與前年同期增長者還包括機車事故死亡數，吳木富表示，去年1至11月間機車事故死亡數為1655人，相較前年同期1648人增加7人，增幅同樣為0.4%。但受傷件數、機車事故件數以及事故總件數都較前年同期略低。

若分析去年1至11月死亡事件，吳木富表示，僅有15至17歲少年無照駕駛死亡數目降低，去年40件，相較前年47件略少。其中增幅最大者為高齡機車自撞死亡人數，去年142件較前年110件增加32件、增幅達29.1％；電動自行車死亡人數去年達56件，相較前年44件增加12件、增幅達27.3%。

另外，民眾最關心的酒駕議題上，去年酒駕造成死亡數為290人，相較前年同期264人增加26人，增幅為9.8%。去年11 月肇因排行上，未注意前車狀況的肇事事件共導致64人死亡、佔比達24.2％；其次則為未依規定禮讓，死亡人數33人、佔比達12.5%；酒後駕駛失控死亡人數則為13人、佔比4.9%。