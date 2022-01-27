潮州警友辦事處春節前夕頒發破案獎金　激勵員警士氣

▲潮州警友辦事處主任許志賢率顧問團頒發員警破案獎金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

春節前夕，潮州警友辦事處主任許志賢率顧問團等人利用該分局元月份聯合勤教時，蒞會頒發年度10至12月破案獎勵金，鼓勵有功員警。

這次頒獎由主任許志賢(麒悅企業公司董事長) 、副主任李慧華(清娜髮品公司負責人) 率首席顧問梁應鐘(潮榮聯合診所院長)、顧問謝娀原(清娜髮品經理)、顧問陳宏志(天使花園休閒農場負責人)、顧問潘玉珍(日星文具行負責人)、顧問劉秀如(秀如健康館負責人)、顧問李政良(連鎖超商負責人)、顧問李福吉(吉興髮品負責人)、顧問陳奕壬(皇傑汽車檢驗廠負責人)、顧問鍾雯桂(愛琴海美學概念館負責人)、顧問柳俊生(寶昌餅業負責人)、顧問簡才淵(宏明房屋公司負責人)、顧問林啟峰(豐吉企業社負責人)、顧問莊奇陵(財團法人佑青醫院副院長)、顧問謝嘉進(天生國術館負責人)等共同頒發破案獎金，對於警察同仁在春節全力偵破各類案刑案，維護社會治安表示慰勉之意。

分局長黃國源感謝警友辦事處給予分局支持鼓勵，春節連續假期將至，很多鄉親返鄉或外出旅遊會擔心家中遭宵小光顧，期許同仁本著「親民愛民、守望相助」的精神，不但勤務不打烊，更要加倍守護社區安全，未來透過靈活彈性勤務的編排及運用，警民協力提供優質服務，讓民眾有一個平安快樂的春節假期。