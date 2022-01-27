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寒冬關懷轄內弱勢　東港警偕同慈善單位送愛心

▲東港警分局新園分駐所所長温廷軒、警員李昭慶偕同地方善心人士送暖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所所長温廷軒、警員李昭慶偕同地方善心人士送暖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年虎年農曆春節將至，東港警分局新園分駐所所長温廷軒、警員李昭慶2人，於春節前夕邀集新園民防分隊、志工，並偕同地方善心人士等人，前往轄內關懷慰問花姓等5戶鄉親，每戶各致贈1000元慰問金及日常生活用品，讓他們感受到社會溫馨。

▲東港警分局新園分駐所所長温廷軒、警員李昭慶偕同地方善心人士送暖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所所長温廷軒、警員李昭慶偕同地方善心人士送暖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

由於農曆春節腳步到了，新園分駐所長温廷軒及警員李昭慶、新園民防分隊隊員葉秋山、新園志工連素琪及十二犁頭鏢文化發展協會常務理事歐素珍等人，認為需要關懷的轄內弱勢鄉親，為他們盡一份棉薄之力。

日前相偕前往花姓鄉親等5戶人家慰問，由歐理事致贈慰問金共新台幣5000元，分駐所致贈民生物資共5袋等；雖然慈善團體所提供的金額不多，但希望藉此歲末寒冬之際能讓弱勢家庭感到溫暖。另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施，他們對警察主動熱心關懷弱勢，深表感謝與讚譽。

東港分局分局長林文煜表示，警察平時工作雖然著重於治安與交通，也造成民眾認為警察的工作不外乎是干涉取締，但警察工作是金剛行，普薩心，也希望利用關懷弱勢團體的時機，來發掘社會陰暗的角落最需要幫助的人，進而顯現出溫馨的一面，也讓社會變得更祥和，進而提升良好的警察形象。

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